  1. Inicio
  2. · Sucesos

Detienen a sospechoso de la muerte de Jairo Martínez en Jutiapa

La Policía Nacional asestó un golpe contundente contra la impunidad al capturar, en menos de 24 horas, a Mario Villanueva, sospechoso de homicidio ocurrido en el municipio de Jutiapa

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 11:01 -
  • Carlos Molina
Detienen a sospechoso de la muerte de Jairo Martínez en Jutiapa

Gracias a una rápida acción, agentes policiales ubicaron y detuvieron a Mario Villanueva apenas dos horas después del homicidio de Jairo Martínez.

 Foto: La Prensa
La Ceiba, Atlántida

En una rápida acción policial fue capturado Mario Villanueva, presunto responsable de quitarle la vida a Jairo Otoniel Martínez, la tarde del lunes, en la aldea La Bomba, municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida.

La detención se ejecutó apenas dos horas después del homicidio. El sospechoso fue ubicado en el mismo sector donde se cometió el hecho, aunque reside en la aldea Papaloteca, aledaña a La Bomba.

Hermelo Madrid, portavoz policial, indicó que tras la captura se le incautaron evidencias relacionadas con el crimen.

“El arma homicida es un arma blanca tipo tijera metálica, color gris. Se harán las evaluaciones correspondientes. Va a enfrentar cargos por el delito de homicidio en perjuicio de Jairo Martínez”, dijo Madrid.

A los juzgados

El imputado fue remitido a las autoridades competentes para ser puesto a disposición de la Fiscalía, donde enfrentará el proceso legal correspondiente por el delito de homicidio.

El crimen de Jairo Martínez ha conmocionado a la comunidad de La Bomba, un sector considerado relativamente tranquilo.

El crimen de Jairo Martínez ha conmocionado a la comunidad de La Bomba, un sector considerado relativamente tranquilo.

 (Foto: Cortesía )

Según información preliminar, el ahora occiso caminaba por una calle del sector cuando fue interceptado por Villanueva, quien, tras protagonizar una acalorada discusión, procedió a agredirlo.

La Policía Nacional maneja el hecho como resultado de enemistades personales. En lo que va de 2025, el municipio de Jutiapa reporta 23 homicidios.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias