Detienen a sospechoso de la muerte de Jairo Martínez en Jutiapa

En una rápida acción policial fue capturado Mario Villanueva, presunto responsable de quitarle la vida a Jairo Otoniel Martínez, la tarde del lunes, en la aldea La Bomba, municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida.
La detención se ejecutó apenas dos horas después del homicidio. El sospechoso fue ubicado en el mismo sector donde se cometió el hecho, aunque reside en la aldea Papaloteca, aledaña a La Bomba.
Hermelo Madrid, portavoz policial, indicó que tras la captura se le incautaron evidencias relacionadas con el crimen.
“El arma homicida es un arma blanca tipo tijera metálica, color gris. Se harán las evaluaciones correspondientes. Va a enfrentar cargos por el delito de homicidio en perjuicio de Jairo Martínez”, dijo Madrid.
A los juzgados
El imputado fue remitido a las autoridades competentes para ser puesto a disposición de la Fiscalía, donde enfrentará el proceso legal correspondiente por el delito de homicidio.
Según información preliminar, el ahora occiso caminaba por una calle del sector cuando fue interceptado por Villanueva, quien, tras protagonizar una acalorada discusión, procedió a agredirlo.
La Policía Nacional maneja el hecho como resultado de enemistades personales. En lo que va de 2025, el municipio de Jutiapa reporta 23 homicidios.