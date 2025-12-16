Suspenden a oficial tras desalojo a colectivos de Libre frente al Infop

TEGUCIGALPA, HONDURAS

En el documento, la institución castrense lamentó profundamente los hechos ocurridos, en los que miembros de las Fuerzas Armadas salieron de las instalaciones del Infop para desalojar el plantón encabezado por el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, ubicado frente al portón de acceso al bulevar Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas de Honduras emitieron este martes un comunicado en relación con el incidente ocurrido en las afueras del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se registró un desalojo contra un plantón pacífico.

Las autoridades militares informaron que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes y que se logró identificar al oficial superior responsable de ordenar el desalojo sin contar con la debida autorización del escalón superior.

De acuerdo con el comunicado, dicho oficial fue relevado de su cargo y será puesto a disposición de las autoridades competentes, a fin de que se le deduzcan las responsabilidades conforme a las leyes y reglamentos militares vigentes.

Asimismo, las Fuerzas Armadas aseguraron que durante el actual período de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, la institución no ha recibido órdenes para ejecutar desalojos ni para realizar operaciones que atenten contra el derecho de la población a manifestarse de manera pacífica.

En ese sentido, recalcaron que la acción registrada en las afueras del Infop no respondió a una instrucción emanada del alto mando ni del Poder Ejecutivo.

Subrayaron que el ente militar mantiene su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos y al marco legal del país, al tiempo que reiteraron su disposición de colaborar con las investigaciones y de actuar conforme a la ley.