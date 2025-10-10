Cae "La Roja" con dos AK-47 en Comayagüela

Tegucigalpa.

Una mujer fue detenida por la Policía Militar durante las últimas horas en el barrio Sipile, Comayagüela, capital del país. Alias “La Roja” es una presunta integrante de la estructura criminal “Los Chirizos”, según autoridades.

La operación se llevó a cabo durante patrullajes de rutina y permitió la ubicación de la sospechosa, quien, según las investigaciones, tenía el rango de "traka" dentro de la organización, desempeñándose en labores de microtráfico de drogas y como caletera de armas y municiones.