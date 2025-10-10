  1. Inicio
Cae "La Roja" con dos AK-47 en Comayagüela

Según autoridades, desempañaba funciones relacionadas con tráfico en la estructura "Los Chirizos"

Fotografía: Policía Militar
Tegucigalpa.

Una mujer fue detenida por la Policía Militar durante las últimas horas en el barrio Sipile, Comayagüela, capital del país.

Alias “La Roja” es una presunta integrante de la estructura criminal “Los Chirizos”, según autoridades.

La operación se llevó a cabo durante patrullajes de rutina y permitió la ubicación de la sospechosa, quien, según las investigaciones, tenía el rango de "traka" dentro de la organización, desempeñándose en labores de microtráfico de drogas y como caletera de armas y municiones.

Durante la inspección, los agentes decomisaron dos fusiles AK-47 calibre 7.62 milímetros, 150 cartuchos sin percutir, 187 envoltorios con cocaína valorados en 46,750 lempiras, 99 envoltorios con crack valorados en 9,900 lempiras, y 52 envoltorios con marihuana con un valor estimado de 5,200 lempiras.

En total, el valor aproximado de la droga incautada asciende a 62,000 lempiras. También se confiscó un teléfono celular como evidencia, informaron autoridades.

La detenida fue puesta a disposición de las autoridades competentes por suponerla responsable de los delitos de tráfico ilícito de drogas.

