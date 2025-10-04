Cae presunto cabecilla de “Los Chirizos” en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturó a un hombre señalado como el principal coordinador de extorsiones de la banda criminal conocida como “Los Chirizos”, en San Antonio de Flores, El Paraíso. De acuerdo con las investigaciones, el acusado fue identificado como Olvin Josué Lagos Cáceres, de 30 años, habría mantenido durante años una red de amenazas y cobros ilegales contra transportistas de distintos puntos del país.

Bajo su control operaban más de 150 puntos de transporte urbano e interurbano, así como servicios de taxis y mototaxis, obligados a pagar altas sumas de dinero para continuar funcionando. Fuentes policiales indicaron que el detenido diseñó una estructura financiera compleja para mover grandes cantidades de dinero ilícito, utilizando más de 150 cuentas bancarias y billeteras electrónicas. Desde estas plataformas distribuía los pagos de extorsión y mantenía el flujo de recursos entre distintos colaboradores.

Las autoridades también confirmaron que Lagos Cáceres contaba con una red de sicarios encargados de ejecutar amenazas, atentados y asesinatos selectivos contra quienes se negaban a pagar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Además, se descubrió que mantenía vínculos con reclusos en diversos centros penitenciarios, desde donde continuaban ordenando cobros y coordinando el traslado de fondos. Uno de esos privados de libertad estaría relacionado con el asesinato de una abogada en la zona norte del país.