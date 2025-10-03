Cae en Omoa presunto sicario de Los Escorpiones por asesinato de Carlos Dilworth

San Pedro Sula, Honduras

Erick David Monrroy Bustillo, de 26 años, señalado como uno de los responsables del asesinato de Carlos Freddy Dilworth Verde, fue detenido en las últimas horas mediante un operativo ejecutado por la DPI en Tegucigalpita, Omoa, Cortés. Las investigaciones vinculan a Monrroy Bustillo con la organización criminal Los Escorpiones, estructura dedicada al narcotráfico y otros delitos violentos. Contra él pesaba una orden de captura emitida por el Juzgado de Letras de Comayagua por los delitos de asesinato y asociación para delinquir.

Dilworth Verde, nieto del diplomático Guillermo Verde y hermano de una reconocida presentadora de televisión, fue encontrado muerto el 25 de octubre de 2024 en un predio baldío en Comayagua, días después de haber sido reportado como desaparecido.

Con la captura de Monrroy Bustillo ya son dos los implicados arrestados por este crimen. El primero fue José Roberto Betanco, supuesto cabecilla del Cartel del Atlántico, detenido en San Pedro Sula a finales de 2024.

Las autoridades sostienen que la ejecución del joven fue ordenada y perpetrada por integrantes de Los Escorpiones, una estructura delictiva, autora de una cadena de crímenes, entre ellos una masacre ocurrida el 13 de septiembre de 2023, en Baracoa, Cortés, lugar donde asesinaron a seis jóvenes. A la estructura criminal también le imputan el asesinato de un abogado en San Pedro Sula y de un ganadero en Jesús de Otoro, detallan las investigaciones.

Sicario de Los Escorpiones

Las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) también señalan que Erick David Monrroy Bustillo es presunto sicario de una organización criminal transnacional conocida como Los Escorpiones, dedicada al narcotráfico, robo de vehículos y tráfico de armas. Sobre Monrroy Bustillo pesaba una orden de captura por el asesinato de Carlos Freddy Dilworth Verde, así como por el delito de asociación para delinquir. La orden fue emitida por el Juzgado de Letras Seccional Judicial de Comayagua el 29 de octubre de 2024. Dicha orden incluía a seis miembros de la estructura criminal Los Escorpiones. Con la reciente captura de Monrroy Bustillo, ya son dos los detenidos vinculados al asesinato de Dilworth Verde, mientras que cuatro continúan prófugos.

El primer capturado fue José Roberto Betanco, identificado por las autoridades como el presunto cabecilla del Cartel del Atlántico. Fue arrestado el 22 de noviembre de 2024 en la colonia Miguel Ángel Pavón de San Pedro Sula, en posesión de 1,780 bolsas de cocaína, seis paquetes de crack, un fusil AR-15, dos pistolas y más de 200,000 lempiras en efectivo. De acuerdo con la Policía, Betanco coordinaba las operaciones de narcotráfico del Cartel del Atlántico desde Honduras hacia Estados Unidos, utilizando rutas a través de Guatemala. El 17 de agosto de 2025, Betanco fue condenado a 17 años de prisión por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas. Sin embargo, aún no ha sido condenado por su supuesta implicación en el asesinato de Dilworth Verde. La hipótesis que maneja la DPI es que Carlos Freddy Dilworth Verde fue asesinado por miembros de Los Escorpiones, como parte de las acciones delictivas coordinadas por esta estructura criminal. Las autoridades continúan las labores de búsqueda para capturar a los cuatro miembros restantes vinculados tanto al homicidio como a otros delitos imputados a la organización.