Hallan asesinada a jovencita en baño de cantina en Olancho; vestía solo un camisón

Una joven identificada como Anny Michell Vallecillo, de 20 años, fue asesinada la madrugada de este 3 de octubre durante la Semana Morazánica en el sector de Palestina, municipio de Patuca, Olancho.
De acuerdo con los reportes preliminares, el cuerpo de la víctima, conocida cariñosamente como “Pitu”, fue encontrado en el interior de una cantina. La joven fue nombrada por sus amigos en redes sociales con el usuario de Michell Palma.
Autoridades confirmaron que la joven vestía únicamente una pijama blanca y presentaba 12 heridas de bala.
Desgarradoras imágenes difundidas en redes sociales muestran a la joven tendida en el piso de un baño del lugar.
Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado el posible móvil del ataque, aunque ya se encuentran recabando testimonios para esclarecer el hecho.
Michell Palma, originaria de Olancho, era reconocida en su comunidad por su simpatía y belleza. La noticia de su muerte generó consternación entre familiares y amigos.
En una publicación previa en redes sociales, la joven había lamentado el asesinato de un amigo cercano en San Esteban, también en Olancho.
“Cómo me dueles, hermanito”, escribió horas antes de convertirse ella misma en víctima de la violencia.
El caso mantiene en luto a sus familiares y amigos, quienes piden justicia por su muerte.
"Mi niña, no lo puedo creer", comentaron sus conocidos, quienes empezaron a etiquetarla en redes sociales.