“Deja 3 hijas”: Habla hermano de Dunia Espinoza, asesinada tras salir a una fiesta en el Feriado Morazánico

Horas después del crimen que ha conmocionado a la comunidad de Catatao, en el departamento de Lempira, el hermano menor de Dunia Rosibel Espinoza Alvarado decidió romper el silencio. Muy afectado, relató detalles sobre la vida de la víctima, su visita a Lempira y las circunstancias previas al hecho.
El cuerpo de Dunia Rosibel fue hallado el 2 de octubre en una calle solitaria de la comunidad de Catatao, en el municipio de Gracias, Lempira. Según información policial, presentaba varios impactos de bala.
El hermano menor confirmó a OTV Digital que Dunia vivía y trabajaba en San Pedro Sula, pero viajó con sus hijas por el Feriado Morazánico. “Decidió salir a disfrutar un rato y apareció muerta”, expresó.
La noche del miércoles 1 de octubre, Dunia salió a una fiesta local en compañía de otras personas. Según su familia, ya no regresó a la vivienda. A la mañana siguiente fue encontrada sin vida en la vía pública.
“Era la única mujer de 5 hermanos. Era la mayor”, agregó el hermano, quien también relató que tuvieron un último encuentro antes de su viaje, sin señales de preocupación o peligro. “La última vez que la vi estaba muy alegre. Nos llevábamos bien y estuvimos conversando felices”.
“¡Deja 3 hijas!”, dijo su hermano al ser consultado sobre el impacto del crimen en la familia.
El hecho ha generado consternación entre vecinos y conocidos de la víctima. La familia asegura que ella no tenía conflictos ni enemigos. “No sabemos cómo pasó, no tenía enemistades”, aseguró su hermano.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado avances importantes en la investigación. Agentes de la Policía Nacional informaron que un equipo especial trabaja en la identificación de los responsables, pero no se han reportado capturas.
“¡Pedimos a las autoridades que investiguen cómo pasó esto!”, reclamó el familiar, quien insiste en que no hay motivos evidentes detrás del ataque y que se necesita una respuesta clara sobre lo sucedido.
La joven madre tenía 33 años de edad. Esta foto muestra cómo fue hallado su cuerpo en una calle de tierra.