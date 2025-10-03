  1. Inicio
  2. · Sucesos

Dos muertos y varios heridos tras aparatoso accidente en Colón

Un pickup con pasajeros volcó en Colón, dejando dos muertos y varios heridos. Autoridades aún no revelan identidades.

Dos muertos y varios heridos tras aparatoso accidente en Colón
Colón, Honduras.

Un accidente de tránsito se registró este viernes en el departamento de Colón, cuando un pickup utilizado como transporte de pasajeros volcó en el sector entre Río Miel y Planes de Iriona.

De manera preliminar, se reporta que al menos dos personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas.

Yennifer perdió el control de su motocicleta y murió al caer a hondonada

El vehículo quedó volcado a un costado de la vía en una carretera que conduce entre La Ceiba y la Mosquitia

En imágenes difundidas desde la escena se observa cómo voluntarios y pobladores de la zona realizan labores de rescate para auxiliar a los afectados, en espera de la llegada de las autoridades de socorro y policiales.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las víctimas, mientras continúan las tareas de atención y traslado de los heridos a centros asistenciales cercanos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias