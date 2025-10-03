Dos muertos y varios heridos tras aparatoso accidente en Colón

Colón, Honduras.

De manera preliminar, se reporta que al menos dos personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas.

Un accidente de tránsito se registró este viernes en el departamento de Colón, cuando un pickup utilizado como transporte de pasajeros volcó en el sector entre Río Miel y Planes de Iriona.

El vehículo quedó volcado a un costado de la vía en una carretera que conduce entre La Ceiba y la Mosquitia

En imágenes difundidas desde la escena se observa cómo voluntarios y pobladores de la zona realizan labores de rescate para auxiliar a los afectados, en espera de la llegada de las autoridades de socorro y policiales.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las víctimas, mientras continúan las tareas de atención y traslado de los heridos a centros asistenciales cercanos.