Partidos Nacional y Liberal acuerdan iniciar de inmediato el escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras

Según los representantes de ambas fuerzas políticas, el proceso debe iniciar de inmediato.

El Partido Nacional y el Partido Liberal anunciaron esta noche un acuerdo para iniciar el escrutinio especial de las elecciones generales de Honduras, que incluye la revisión de 2,794 actas con inconsistencias.

Arístides Mejía, representante del Partido Liberal, señaló que "el partido Liberal y Nacional estamos de acuerdo en respaldar absolutamente el escrutinio de las 2,794 actas a fin de que esto comience lo más rápido posible, si es posible en el primer turno que sigue a partir de ahora.”

Añadió que el acuerdo contempla instar al Consejo Nacional Electoral (CNE) a examinar lo antes posible todas las reclamaciones presentadas por los partidos para la revisión de actas con inconsistencias.

“Todos los partidos han presentado solicitudes en el plazo que venció antedoche, y pedimos que se proceda sin demora”, afirmó.

Mejía también hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad en las instalaciones electorales.

“Pedimos enfáticamente a las Fuerzas Armadas que cumplan con su papel de resguardo de vigilancia de las instalaciones, a fin de que no haya ningún daño al material electoral o disturbios”, enfatizó.

El representante liberal rechazó además cualquier acción del alto mando militar que afecte la labor de los oficiales en el proceso electoral.

“Rechazamos toda decisión que comience, por supuesto con la presidenta de la República, de destituir a oficiales que están cumpliendo con su deber, como ocurrió anoche”, señaló.

Por su parte, María Antonieta Mejía, candidata a Designada Presidencial del Partido Nacional, confirmó que el escrutinio especial se reanudará mañana en el primer turno.

“Estamos muy contentos porque ya hemos acordado que el escrutinio especial se reanudará lo más pronto posible, el día de mañana en el primer turno”, dijo.

Reiteró el compromiso del PN y del PL de garantizar que sus representantes participen activamente en el escrutinio.

“Es un compromiso que tiene el partido Liberal de enviar a su gente a la escrutinia especial y darle inicio, para poder concluir este proceso que tanto nos ha costado”, explicó.

Mejía resaltó la labor del personal del Centro Logístico Electoral (CLE), que ha estado trabajando desde el domingo, y la importancia de respaldar a las consejeras del CNE.

“Las consejeras Cossette López Osorio y Ana Paola Hall cuentan con nuestro respaldo y el de todo el pueblo hondureño para que tomen decisiones conforme a la normativa legal vigente”, afirmó.

Asimismo, solicitó la colaboración de las Fuerzas Armadas para resguardar las bodegas del INFOP y evitar altercados como los ocurridos recientemente.

“Se les invita a resguardar el material electoral y garantizar la seguridad de todas las personas dentro del centro, para que el pueblo hondureño tenga paz y tranquilidad”, dijo.

Enfatizó que se dará seguimiento a las acciones administrativas relacionadas con las inconsistencias y que el objetivo del acuerdo es dar celeridad al escrutinio especial.

“Esperamos que esto cree certidumbre y que el pueblo hondureño pueda tener una blanca Navidad”, concluyó.