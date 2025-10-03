Identifican a hombre ultimado en la 6 de Mayo del sector Rivera Hernández

San Pedro Sula, Honduras

Un hombre fue asesinado a balazos la noche del jueves en la colonia 6 de Mayo del sector Rivera Hernández, uno de los sectores más conflictivos de San Pedro Sula.

La víctima fue identificada como Héctor Salomón Moya Cáceres, de 33 años, quien murió en el lugar tras recibir múltiples impactos de arma de fuego.

En la escena del crimen, agentes policiales y forenses contabilizaron al menos 40 casquillos percutidos de distintos calibres, entre ellos 9 milímetros y fusil AR-15.

Las autoridades policiales aún desconocen las causas y a los responsables del hecho, aunque no descartan que se trate de un ajuste de cuentas.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició con las indagaciones correspondientes para dar con los autores de este asesinato en la Capital Industrial del país.