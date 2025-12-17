Roosevelt Hernández denunciado en el Ministerio Público por abuso de autoridad

Tegucigalpa, Honduras

La denuncia fue interpuesta por defensores de derechos humanos de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu) y de la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh), quienes sustentaron la acción legal en supuestos agravios dirigidos contra el comunicador.

Roosevelt Hernández, aun jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras , fue denunciado ante el Ministerio Público por haber proferido supuestamente amenazas contra el periodista Renato Álvarez.

Dina Meza, directora ejecutiva de Asopodehu, confirmó la presentación de la denuncia. “Estamos denunciando al general Roosevelt Hernández, quien se ha dado a la tarea de amenazar a periodistas, de pretender matar al mensajero, en lugar de ejercer su función como jefe de las Fuerzas Armadas y proteger la labor periodística”, expresó.

Meza sostuvo que el jerarca militar “ya rebasó sus atribuciones” y aseguró que desde febrero ha realizado amenazas contra periodistas y medios de comunicación. Añadió que la Fiscalía de Protección de Comunicadores cuenta con al menos tres denuncias previas relacionadas con este caso, sin que hasta ahora se haya actuado. “Por eso él se siente con la potestad de amenazar y que todo quede en la impunidad”, afirmó.

La acción legal fue presentada ante la Fiscalía de Protección para Periodistas, Comunicadores Sociales y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia (Feprodh), por el presunto delito de abuso de autoridad, atribuido al general de división Roosevelt Leonel Hernández Aguilar.

Jorge Jiménez, director de Joprodeh, manifestó que esperan que el Ministerio Público actúe con objetividad. “Confiamos en que se actúe para salvaguardar la vida de los comunicadores sociales y periodistas, pero también para garantizar la libertad de expresión”, declaró.

Como parte de la denuncia formal, los peticionarios adjuntaron videos y documentos que circularon en redes sociales, los cuales, según indicaron, respaldan las supuestas amenazas atribuidas al alto mando militar contra Renato Álvarez, director del noticiero TN5 y del foro televisivo Frente a Frente.

“Si el Ministerio Público continúa guardando este silencio cómplice, se convierte también en tolerante de la violación a la libertad de expresión”, advirtió Jiménez.

En el marco de este mismo caso, los defensores de derechos humanos sostuvieron una reunión con el director del Mecanismo Nacional de Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, a quien solicitaron la implementación de medidas de protección inmediata para Renato Álvarez.

Asimismo, pidieron la emisión de una alerta temprana a favor de todos los periodistas, con el fin de exhortar a la institucionalidad del Estado a garantizar el ejercicio seguro de la labor periodística.