Asesinan a madre en Gracias tras salir de una fiesta en Semana Morazánica

Gracias, Lempira.

Una mujer perdió la vida de forma violenta este 2 de octubre, luego de que sujetos desconocidos le dispararan en una solitaria calle de la comunidad de Catatao, en Gracias, departamento de Lempira. La víctima fue identificada como Dunia Rosibel Espinoza Alvarado, de 33 años, quien, según relataron sus familiares, había viajado el lunes 29 de septiembre al municipio de Las Flores, Lempira, para disfrutar de la Semana Morazánica junto a sus tres hijos.

De acuerdo con el testimonio de un hermano, la noche del miércoles la mujer salió acompañada de otras personas hacia una fiesta local, pero no regresó a la vivienda. Tras no responder llamadas telefónicas, los familiares iniciaron su búsqueda y dieron aviso a las autoridades policiales.