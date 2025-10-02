  1. Inicio
  2. · Sucesos

Asesinan a madre en Gracias tras salir de una fiesta en Semana Morazánica

Dunia Espinoza, madre de tres hijos, viajó durante el feriado para visitar a sus familiares. Decidió asistir a una fiesta local, pero fue asesinada y no regresó a casa.

Asesinan a madre en Gracias tras salir de una fiesta en Semana Morazánica

Dunia Rosibel Espinoza Alvarado, de 33 años.

 Foto: redes sociales
Gracias, Lempira.

Una mujer perdió la vida de forma violenta este 2 de octubre, luego de que sujetos desconocidos le dispararan en una solitaria calle de la comunidad de Catatao, en Gracias, departamento de Lempira.

La víctima fue identificada como Dunia Rosibel Espinoza Alvarado, de 33 años, quien, según relataron sus familiares, había viajado el lunes 29 de septiembre al municipio de Las Flores, Lempira, para disfrutar de la Semana Morazánica junto a sus tres hijos.

Yennifer perdió el control de su motocicleta y murió al caer a hondonada

De acuerdo con el testimonio de un hermano, la noche del miércoles la mujer salió acompañada de otras personas hacia una fiesta local, pero no regresó a la vivienda.

Tras no responder llamadas telefónicas, los familiares iniciaron su búsqueda y dieron aviso a las autoridades policiales.

Dunia Rosibel Espinoza Alvarado era madre de tres hijos.

Dunia Rosibel Espinoza Alvarado era madre de tres hijos.

 (Foto: redes sociales)

La mañana de este jueves, pobladores de Catatao encontraron el cuerpo sin vida de Espinoza Alvarado, con múltiples impactos de bala, a la orilla de una calle solitaria.

Agentes de la Policía Nacional que llegaron a la escena informaron que un equipo especial trabaja para dar con el paradero de los responsables y esclarecer las causas del ataque. Aún no se han reportado capturas de sospechosos.

El hermano de la víctima, visiblemente consternado, aseguró desconocer quiénes pudieron haberla atacado, pues, según afirmó, ella no tenía enemigos.

La muerte de Dunia causó consternación en el municipio de Gracias. Sus familiares y amigos piden justicia a las autoridades policiales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias