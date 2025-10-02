Asesinan a madre en Gracias tras salir de una fiesta en Semana Morazánica

Una mujer perdió la vida de forma violenta este 2 de octubre, luego de que sujetos desconocidos le dispararan en una solitaria calle de la comunidad de Catatao, en Gracias, departamento de Lempira.
La víctima fue identificada como Dunia Rosibel Espinoza Alvarado, de 33 años, quien, según relataron sus familiares, había viajado el lunes 29 de septiembre al municipio de Las Flores, Lempira, para disfrutar de la Semana Morazánica junto a sus tres hijos.
De acuerdo con el testimonio de un hermano, la noche del miércoles la mujer salió acompañada de otras personas hacia una fiesta local, pero no regresó a la vivienda.
Tras no responder llamadas telefónicas, los familiares iniciaron su búsqueda y dieron aviso a las autoridades policiales.
La mañana de este jueves, pobladores de Catatao encontraron el cuerpo sin vida de Espinoza Alvarado, con múltiples impactos de bala, a la orilla de una calle solitaria.
Agentes de la Policía Nacional que llegaron a la escena informaron que un equipo especial trabaja para dar con el paradero de los responsables y esclarecer las causas del ataque. Aún no se han reportado capturas de sospechosos.
El hermano de la víctima, visiblemente consternado, aseguró desconocer quiénes pudieron haberla atacado, pues, según afirmó, ella no tenía enemigos.
La muerte de Dunia causó consternación en el municipio de Gracias. Sus familiares y amigos piden justicia a las autoridades policiales.