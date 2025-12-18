Escrutinio especial vuelve a retrasarse y comenzará hasta la 1:00 de la tarde

Tegucigalpa

El recuento especial de las elecciones generales del 30 de noviembre se tenía previsto para este jueves a las siete de la mañana, luego de que los partidos Nacional y Liberal lograran ponerse de acuerdo en las últimas horas.

No obstante, el escrutinio especial continúa con atrasos e iniciará hasta la una de la tarde debido al enrolamiento de los nuevos escrutadores.

Por su parte, la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, aseguró que el organismo está preparado desde el pasado domingo para iniciar los escrutinios especiales, pero que estos no han podido comenzar debido a obstáculos provocados por actores externos. “El CNE se encuentra listo desde el domingo para los escrutinios especiales, no existe un problema logístico, sino una crisis inducida por quienes han impedido la instalación de las JEVR”, manifestó a través de su cuenta en la red social X.

López explicó que el pleno del CNE aprobó recientemente la sustitución de miembros del Partido Liberal de Honduras (PLH) en las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), cuyas credenciales están en proceso de emisión. “La noche de anteayer, en sesión de pleno, se aceptó la sustitución de miembros del PLH para JEVR. Sus credenciales están en proceso de emisión y quedan canceladas el mismo número de personas antes acreditadas”, detalló, al tiempo que señaló que la negativa a integrar las juntas y hechos de violencia obligaron a restringir el ingreso al CNE.

La consejera indicó que la medida de control de acceso se mantendrá vigente hasta completar el proceso de sustituciones y que solo podrán ingresar quienes estén acreditados y asignados a una junta. “Se planea instalar 150 juntas con al menos 3 personas, en jornadas de 12 horas, con dos turnos diarios”, precisó López, quien además recalcó que los miembros de las JEVR “no son empleados del CNE, son representantes de los partidos políticos y no tienen relación de subordinación o laboral con el CNE, pero sí tienen deberes y protocolos de conducta para permanecer en nuestros espacios físicos", concluyó la consejera.