Honduras avanza en el conteo electoral a cinco días de los comicios generales

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras vive este viernes con relativa calma el recuento electoral, que continúa lento cinco días después de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, en un escrutinio marcado por denuncias de irregularidades, retrasos en resultados y llamados a la serenidad. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), actualizado hasta las 4:00 de la tarde, y con el 87,89 % escrutado, el candidato Nasry 'Tito' Asfura, del conservador Partido Nacional, lidera el conteo por un estrecho margen, con 1,130,939 votos (40,20%) frente a 1,110,570 sufragios (39,48 %) de Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Las cifras oficiales difundidas por el ente electoral muestran una diferencia de poco más de 20.000 votos entre ambos candidatos conservadores, en un conteo marcado por oscilaciones y por la revisión de un porcentaje de actas con inconsistencias. Asfura, por quién el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el voto, llamó el jueves a la "serenidad" y a respetar el curso del proceso, y destacó el comportamiento cívico de la población. "La estabilidad del país está por encima de cualquier ambición personal. Pido serenidad, es cuestión de tiempo, el CNE dará los resultados finales", subrayó Asfura en un mensaje en sus redes sociales, en el que también apeló a la unidad y a la esperanza. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El candidato conservador, quien no ha tenido muchas comparecencias ante la prensa, agregó que no contribuirá a generar incertidumbre mientras el ente electoral concluye el escrutinio. "Siempre he sido firme y claro en mis posturas y sin ataques. Hoy no será diferente, no saldré a decir incoherencias ni alimentaré la incertidumbre", enfatizó.