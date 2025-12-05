  1. Inicio
Mercado: Olimpia con dos fichajes, sorpresa con Arboleda y el entrenador de Honduras

Los fichajes y rumores que ya se dan en el fútbol hondureño.

1 de 17

El mercado en el fútbol hondureño ya deja sorprendentes noticias y a continuación te contamos el resumen de lo que está pasando.

2 de 17

¡No sigue! Jhonny Leverón se unió a la larga lista de jugadores que no siguen en el CD Choloma.
3 de 17

Sorpresa: Maylor Núñez rescindió su contrato con Real España en pleno torneo Apertura 2025.
4 de 17

Kevin López no siguió en Olimpia y reveló que ha tenido acercamientos con varios clubes .
5 de 17

El Comunicaciones de Guatemala estaría interesado en poder fichar al mediocampista hondureño Kevin López.

6 de 17

El Lech Poznán, de acuerdo a medios europeos, buscará ejercer la opción de compra de Luis Palma, quien anda encendido en la primera división de Polonia.
7 de 17

Medios escoceses informan de que el Celtic quieren volver a tener en sus filas a Luis Palma, club dueño de su ficha.

8 de 17

Desde Platense informan que Erick Puerto es seducido por dos equipos de la región de Centroamérica, los cuales se unen a los acercamientos con la MLS y Liga de Ucrania.
9 de 17

Agustín Auzmendi reveló que existe la posibilidad de regresar al fútbol hondureño, tiene acercamientos en la Liga MX, pero regresará a los entrenamientos de Godoy Cruz de la segunda división de Argentina.
10 de 17

El arquero Luis Aurelio López podría convertirse en legionario hondureño ya que el Comunicaciones de Guatemala lo tendría en la mira.
11 de 17

El estratega argentino Pedro Troglio ha sido ratificado para seguir como técnico de Banfield.

12 de 17

La Selección Nacional de Honduras anunció que el nuevo DT de la Bicolor sería elegido en enero del 2026.

13 de 17

El volante José Raúl García vuelve al Olimpia tras jugar a préstamo en la UPNFM. El centrocampista es la primera alta del León para la próxima campaña.

14 de 17

Félix García: El lateral derecho jugará en Olimpia para la próxima temporada tras una buena campaña en la UPNFM.
15 de 17

Salomón Názar, entrenador de Lobos UPNFM, no seguiría al mando de la institución, puesto que tendrá un lugar como diputado en el Congreso Nacional.

16 de 17

El Sport Herediano quiere el fichaje del entrenador chileno Marco Antonio "Fantasma" Figueroa, extécnico de la Selección de Nicaragua. Podría dirigir al hondureño Getsel Montes.

17 de 17

Sorpresa: Reportes desde Guatemala ponen a Yustin Arboleda entre los favoritos para reforzar el eje de ataque del Comunicaciones.
