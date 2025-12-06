Horóscopo de hoy, 6 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal

Atrae miradas usa tu fuego para empujar proyectos, no pleitos.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Necesitarás cambiar tus actividades de ocio, y el ejercicio al aire libre, compaginar la naturaleza con el descanso o leer durante horas puede ayudarte a conseguir lo que buscas con ello. Tendrás compañía inesperada que no va a hacer sino abrirte nuevas perspectivas.
TAURO (21 abril - 20 mayo). En el amor tendrás algún problema con tu pareja pero sin importancia o trascendencia. Procura estar más pendiente de los detalles, para que no pueda echarte en cara que la cuidas poco. No habrá problemas de dinero para satisfacerla.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Podrías interesarte en estos momentos por materias espirituales o sociales que te llevarán a adherirte a movimientos culturales, políticos o religiosos. Puede que esa conquista de lo menos material la lleves a cabo también en el terreno amoroso.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Puede que los silencios entre tu pareja y tú se alargan hoy más de lo habitual y eso te preocupa, pero no será más que un síntoma de tranquilidad. Mientras no pierdas los nervios y te enfades, todo fluirá de nuevo hacia la normalidad.
LEO (23 julio - 22 agosto). Una inyección inesperada de dinero va a solucionar aparentemente algunas de tus necesidades monetarias, pero no te dará para muchos más. Tu carácter soñador en este sentido te puede llevar a grandes planes, pero alguien te bajará hoy a la tierra.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Pasarás una jornada realmente buena en todos los ámbitos. Tu vida sentimental gozará de uno de sus mejores momentos, y profesionalmente, te sentirás valorado y motivado. No cometas excesos en tu alimentación.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Superarás con facilidad los inconvenientes que puedan surgir a partir del día de hoy. Se afianzará tu relación sentimental dando lugar a compromisos más duraderos y serios. Incluso pueden comenzar a sonar campanas de boda. Brillarás en todos los aspectos.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tu aparente arrogancia puede llegar a resultar molesta, sobre todo en determinados ambientes, en los que el nivel intelectual puede no estar a tu altura. Trata de posarte en la tierra de vez en cuando antes de que alguien pueda avergonzarte.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Andarás todo el día completamente despreocupado, incluso de las tareas domésticas más básicas. Siempre que no molestes a nadie, disfrutarás como un niño con esta actitud indolente, con la que verdaderamente cargarás las pilas.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Estarás obligado a ocuparte de los más mayores de la familia, aunque en un principio la idea no te haga mucha ilusión. La dedicación será dura, pero aprenderás mucho de ella. El día también te traerá algo de diversión, probablemente en el terreno amoroso.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tendrás que ir aprendiendo a relativizar lo que aparentemente son éxitos y fracasos, sobre todo en opinión de quienes te rodean. Las cosas no suelen ser blancas o negras, y aprenderás a vivir sin tanto agobio para disfrutar.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Descansaste convenientemente y estás a tope de energías. Lo más aconsejable en un día como hoy es que canalices esta fuerza hacia actividades lúdicas relacionadas con el deporte. Lo pasarás bien y cultivarás también el cuerpo.