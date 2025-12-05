Mundial 2026: Bolas calientes, error del sorteo, DT se durmió y famosa robó miradas

Las imágenes más curiosas que nos dejó el sorteo del Mundial 2026 de la FIFA, con varios protagonistas y las "bolas calientes" favoreciendo a un favorito para la Copa del Mundo.
El evento contó con una apertura a cargo de Andrea Bocelli, el tenor italiano Andrea Bocelli, que se presenta durante la ceremonia del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Heidi Klum, modelo, presentadora, empresaria, productora de televisión y actriz alemana, lució este vestido en su paso por la alfombra roja y en su presentación como anfitriona del sorteo del Mundial lució otro look.
Los anfitriones del sorteo Heidi Klum y Kevin Hart se dirigen a la audiencia durante el sorteo de los grupos del Mundial 2026, en el Kennedy Center de Washington DC.
La artista estadounidense Nicole Scherzinger y el artista británico Robbie Williams entonaron la canción oficial del Mundial 2026.
La canción "Desire" de Robbie Williams fue elegida como el nuevo himno de la FIFA para el Mundial 2026. "Sonará antes de cada partido, mientras los jugadores se alinean antes del saque inicial”, dijo días atrás el cantante británico.
Algunas de las estrellas deportivas en el sorteo del Mundial 2026. Desde Shaquille O’Neal hasta Francesco Totti, así las figuras en el sorteo.
El reencuentro de dos viejos amigos: Lionel Scaloni, entrenador de Argentina y último campeón del Mundial, apareció en el escenario para llevar la Copa del Mundo.
Antes de iniciar el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó al presidente de los Estados Unidos Donald Trump el premio FIFA de la Paz, por su acción extraordinaria para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania, según explicó el máximo organismo del fútbol.
Esta distinción reconoce a quienes, con un compromiso inquebrantable y acciones que trascienden fronteras, han logrado unir a las personas en torno a la paz. Por ese mérito excepcional, recibirán un homenaje único.
La petición de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos propuso dejar de llamarle "soccer" al fútbol y empezar a decirle por su verdadero nombre. "Tenemos que inventar otro nombre para lo de la NFL, realmente no tiene sentido cuando lo pensás".
Luego Gianni Infantino llamó a los representantes de las naciones que albergarán el Mundial 2026 en conjunto: presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, quienes sortearon los balones para los tres países coanfitriones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Gianni Infantino aprovechó y se sacó una selfie con Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney.
La actriz mexicana Salma Hayek sorprendió al aparecer en un video previo al sorteo del Mundial junto a Rio Ferdinand.
¡Parece que el 'Vasco' tenía algo de sueño! Así fue captado Javier Aguirre, entrenador de México, antes de que empezara el sorteo del Mundial 2026.
Shaquille O'Neal, Tom Brady y Aaron Judge protagonistas en el sorteo. Representantes de la NBA, NFL y MLB para sortear a las cabezas de grupo.
Thomas Christiansen, seleccionador de Panamá, estuvo presente en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026 junto a su esposa.
¡Nadie se dio cuenta! En plena transmisión colocaban a Canadá en el grupo D (grupo que era de USA). Sin embargo, se percataron rápido y en un abrir y cerrar de ojos lo colocaron en el grupo B como correspondía.
Y 15 años después... ¡La historia se repite! Sudáfrica ahora séra el encargado de inaugurar el Mundial ante el anfitrión México en 2026. Ocurre por primera vez.
Jennifer Yepez, famosa estilista de Nueva York conocida por crear looks atrevidos, robó miradas en su paso por la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026.
Radamel Falcao apareció en la alfombra roja con su esposa Lorelei Tarón, quien llamó la atención con su look.
Creo que todos entendimos la referencia de Robbie Williams... ¡A lo Cole Palmer!
¿Bolas calientes? El grupo fácil que le tocó a Argentina con Argelia, Austria y Jordania y en redes sociales surgió el rumor de las bolas calientes para favorecer a la selección de Lionel Messi en el sorteo del Mundial 2026.
Así quedaron definidos los 12 grupos del Mundial 2026 tras el sorteo.
Los Village People actúan al final del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.