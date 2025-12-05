Abren nueva ruta aérea desde el Villeda Morales hacia Estados Unidos

San Pedro Sula, Honduras.

El Servicio Aeroportuario Nacional (SAN) informó que este viernes se realizó el lanzamiento oficial de una nueva ruta aérea que conectará a Honduras desde el aeropuerto Ramón Villeda Morales con una importante ciudad de Estados Unidos.

Malcolm Stufkens, director del SAN, indicó que "el crecimiento de la conectividad aérea entre Honduras y el mundo ha sido posible gracias a la inversión (de más de L1,000 millones) en infraestructura que permitió la remodelación de la terminal aérea".

Se trata de una nueva ruta directa operada por jetBlue, que conectará a las ciudades de Fort Lauderdale y San Pedro Sula, con una frecuencia de cuatro veces por semana, como parte del plan de expansión de la aerolínea en la región.