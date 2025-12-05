Abren nueva ruta aérea desde el Villeda Morales hacia Estados Unidos

El Servicio Aeroportuario Nacional (SAN) informó que este viernes se realizó el lanzamiento oficial de una nueva ruta aérea que conectará a Honduras desde el aeropuerto Ramón Villeda Morales con una importante ciudad de Estados Unidos.
Malcolm Stufkens, director del SAN, indicó que "el crecimiento de la conectividad aérea entre Honduras y el mundo ha sido posible gracias a la inversión (de más de L1,000 millones) en infraestructura que permitió la remodelación de la terminal aérea".
Se trata de una nueva ruta directa operada por jetBlue, que conectará a las ciudades de Fort Lauderdale y San Pedro Sula, con una frecuencia de cuatro veces por semana, como parte del plan de expansión de la aerolínea en la región.
Stufkens destacó que "esta nueva conexión refuerza una vez más la posición del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales como la terminal aérea más importante del país".
Por su parte, Mónica Cordeiro, gerente de jetBlue para Latinoamérica, destacó que con esta ruta, la aerolínea ha logrado conectar a San Pedro Sula de forma directa con dos ciudades importantes, Nueva York y Fort Lauderdale, brindando más opciones a los hondureños.
“Estamos encantados de ampliar nuestra presencia en Honduras. Fort Lauderdale también sigue siendo una de las puertas de enlace más importantes hacia Latinoamérica y el Caribe, y este nuevo servicio refuerza aún más nuestro compromiso de conectar a los viajeros con nuestras tarifas bajas”, expresó.
El Servicio Aeroportuario Nacional agregó que jetBlue se suma al creciente número de aerolíneas internacionales que están apostando por abrir nuevas rutas y aumentar sus frecuencias hacia Honduras.