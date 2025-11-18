Avión se sale de la pista y afecta operaciones en el Villeda Morales

San Pedro Sula, Honduras.

Las operaciones en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, se vieron parcialmente interrumpidas este martes 18 de noviembre debido a un incidente que involucró a un avión de carga.

El suceso activó los protocolos de emergencia y obligó a pausar temporalmente la llegada de varias aeronaves que estaban próximas a aterrizar.

De acuerdo con información preliminar, el percance ocurrió cuando un Airbus A330 utilizado para transporte de carga perdió estabilidad durante una maniobra en tierra previo al despegue.

De acuerdo la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), la aeronave realizaba la maniobra de giro en la cabecera 22, cuando el tren principal se salió de la zona pavimentada de la pista, quedando detenido sobre el área de grama.