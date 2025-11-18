Avión se sale de la pista y afecta operaciones en el Villeda Morales

Las operaciones en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, se vieron parcialmente interrumpidas este martes 18 de noviembre debido a un incidente que involucró a un avión de carga.
El suceso activó los protocolos de emergencia y obligó a pausar temporalmente la llegada de varias aeronaves que estaban próximas a aterrizar.
De acuerdo con información preliminar, el percance ocurrió cuando un Airbus A330 utilizado para transporte de carga perdió estabilidad durante una maniobra en tierra previo al despegue.
De acuerdo la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), la aeronave realizaba la maniobra de giro en la cabecera 22, cuando el tren principal se salió de la zona pavimentada de la pista, quedando detenido sobre el área de grama.
Equipos de operaciones, personal técnico y bomberos se desplazaron para evaluar riesgos o posibles daños. Aunque el hecho generó preocupación entre usuarios y personal, los informes indican que no se registraron lesiones ni afectaciones a terceros.
La salida de pista obligó al cierre temporal de la franja de aterrizaje para permitir una inspección detallada y confirmar que no existieran daños estructurales antes de reanudar el tráfico aéreo.
Como consecuencia, el vuelo de American Airlines procedente de Miami fue desviado hacia Palmerola, mientras que Copa Airlines y United Airlines fueron desviados a El Salvador.
En tanto, el vuelo NK829 de Spirit Airlines regresó a Fort Lauderdale, ya que el Airbus 330 se atascó en la grama con su tres de aterrizaje principal.
Aeronáutica Civil informó que mantiene la supervisión de las labores técnicas y de la evaluación del área afectada, con el fin de asegurar la continuidad segura de las operaciones en el aeropuerto.