Cancelan vuelos nocturnos en el aeropuerto Villeda Morales

El principal aeropuerto del país continúa inoperativo tras incidente con el avión de carga registrado esta tarde

Pasajeros se forman en fila en el aeropuerto Ramón Villeda Morales una fotografía de archivo.

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras.

El aeropuerto Ramón Villeda Morales permanece inoperativo desde las 12:29 del mediodía de este martes, luego de un incidente en el que una aeronave de carga se salió de la pista y que obligó a suspender las operaciones aéreas.

Así lo informó el Servicio Aeroportuario Nacional (SAN) a través de un comunicado publicado a eso de las 7:30 pm, en el que detalló que un Airbus A330 destinado al transporte de carga se salió del área pavimentada al realizar un giro para su posicionamiento en la pista.

El SAN explicó que el tren delantero quedó detenido sobre el área verde, situación que activó los protocolos de emergencia y motivó el cierre temporal del aeropuerto.

Avión se sale de la pista y afecta operaciones en el Villeda Morales

“Se están aplicando los procedimientos estándares de aircraft recovery en apoyo a la aerolínea afectada para restablecer la operación con la mayor prontitud y bajo estrictas medidas de seguridad”, señaló el ente aeroportuario, que pidió comprensión y paciencia a los usuarios.

Mientras la aeronave permanece atascada, varios vuelos fueron desviados o cancelados. Como el vuelo de American Airlines procedente de Miami fue enviado a Palmerola, mientras que vuelos de Copa Airlines y United Airlines fueron reubicados hacia El Salvador.

Además, el vuelo NK829 de Spirit Airlines regresó a Fort Lauderdale. El SAN indicó que continuará informando a través de sus canales oficiales cuando se restablezca la operación normal.

