Cancelan vuelos nocturnos en el aeropuerto Villeda Morales

San Pedro Sula, Honduras.

El aeropuerto Ramón Villeda Morales permanece inoperativo desde las 12:29 del mediodía de este martes, luego de un incidente en el que una aeronave de carga se salió de la pista y que obligó a suspender las operaciones aéreas.

Así lo informó el Servicio Aeroportuario Nacional (SAN) a través de un comunicado publicado a eso de las 7:30 pm, en el que detalló que un Airbus A330 destinado al transporte de carga se salió del área pavimentada al realizar un giro para su posicionamiento en la pista.

El SAN explicó que el tren delantero quedó detenido sobre el área verde, situación que activó los protocolos de emergencia y motivó el cierre temporal del aeropuerto.