¿Quiénes son los 50 diputados que están logrando la reelección?

San Pedro Sula, Honduras.-

Tras el avance en el escrutinio de las elecciones generales, los resultados a nivel de diputados apuntan que de los 81 candidatos que buscaban la reelección, 50 de estos están conservando su curul en el Congreso Nacional. El parlamento hondureño está conformado por 128 legisladores propietarios, por lo que para el período 2026-2030 el 39% de los congresistas serán de la legislatura anterior, según un LA PRENSA Premium del 3 de diciembre a la 1:15 de la tarde cuando se llevaban transmitidas el 70.60% de las actas.

De los cinco partidos políticos en competencia, Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Nacional son los que más diputados reelectos tendrán. Libre está consiguiendo 34 escaños, de los cuales 14 ya tienen carrera como diputados. En el caso del Partido Nacional, 17 de los 49 curules que está ganando serán ocupados por actuales diputados. El Partido Liberal se perfila con más rostros nuevos, ya que solo 12 de los 41 diputados que están entrando al Poder Legislativo figuraron como candidatos a reelección. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El partido Democracia Cristiana (DC) integró a sus filas al diputado Osman Chávez, quien fue electo en los comicios de 2021 con el Partido Salvador de Honduras (PSH).

Los departamentos que tendrán diputados que los representarán por cuatro años más son Copán (5 de 7), Santa Bárbara (6 de 9), Intibucá (2 de 3), así como Gracias a Dios, donde solo hay un congresista y en este caso es Carolina Echeverría Haylock. En el caso de Francisco Morazán y Cortés, departamentos con el mayor número de diputados, tendrán más representantes nuevos. En Francisco Morazán solo están conservando su diputación 5 de 23, mientras que en Cortés 7 de 20.

Reelección sin límite

Los parlamentarios tienen carta abierta de volver a postularse cuantas veces deseen al no existir ninguna disposición en la Constitución que limite la reelección a nivel de diputados y alcaldes. Algunos de ellos llevan hasta más de diez años en el mismo cargo. Esta situación solo cambiará hasta que se reforme la ley, indicó el abogado y analista Juan Carlos Barrientos. El profesional del Derecho señaló que la reelección debe ser reglamentada mediante un plebiscito, dando la alternativa de que se los diputados se reelijan una sola vez o que puedan hacerlo como períodos alternos. No obstante, enfatizó que el ciudadano tiene una enorme responsabilidad en su voto, lamentando que muchos no se informen y tampoco le den la debida atención a este tema por la falta de educación política. "Por más que se le diga a la gente 'piense antes de votar', 'piense antes de elegir'. ¡No! la gente vota por el que mira en rótulos pegados en todos los postes de la calle, por ese van a votar", reprochó. También criticó que la población al momento de votar priorice aspectos banales como un rostro bello y no la gestión y productividad. "Tiene que haber otro tipo de campaña de educación política, sobre todo para que la gente no se confunda cuando le ponen esas grandes sábanas (refiriéndose a las papeletas grandes)", expresó. Por otro lado, consideró que el Congreso debería reducirse a 64 diputados y cambiar los sistemas de elección por cociente y residuo electoral.

"Voluntad del pueblo"

Augusto Aguilar, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), resaltó que si un diputado o alcalde resulta electo en reiteradas ocasiones es porque la mayoría de la población así lo quiso al confiar su voto en ellos. "Si el pueblo tiene la voluntad de estarlos reeligiendo, hay que respetar la voluntad del soberano", mencionó. Aguilar agregó que las reelecciones son válidas por ser cargos de elección popular en los que es la ciudadanía la que decide, distinto a cargos por nombramientos. "Siempre que sean elecciones libres no hay problema que se reelijan porque es la voluntad del pueblo", recalcó. El exmagistrado destacó que en otros países como Estados Unidos hay congresistas y senadores con varias décadas en el poder. Un ejemplo claro es Nancy Pelosi, congresista demócrata en la Cámara de Representantes cuya trayectoria data desde 1987 y que anunció su retiro pronto. "Lo que sí lo que sí hay que regular, o por lo menos establecer, es que los diputados no tienen por qué andar recibiendo fondos para realizar obras porque para eso están los ministerios y las municipalidades. Los diputados su función especial es la de legislar", subrayó.

¿Quiénes son los diputados reelectos?