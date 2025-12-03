¿Quiénes son los 50 diputados que están logrando la reelección?

Tras el avance en el escrutinio de las <b>elecciones generales</b>, los resultados a nivel de <b>diputados </b>apuntan que de los <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/diputados-reeleccion-cortes-libre-congreso-elecciones-honduras-BP28270616" target="_blank">81 candidatos que buscaban la reelección,</a> 50 de estos están conservando su curul en el <b>Congreso Nacional.</b>El parlamento hondureño está conformado por 128 legisladores propietarios, por lo que para el período 2026-2030 el 39% de los congresistas serán de la legislatura anterior, según un LA PRENSA Premium del 3 de diciembre a la 1:15 de la tarde cuando se llevaban transmitidas el 70.60% de las actas.