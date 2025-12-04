  1. Inicio
  2. · Deportes

Marathón vs Lobos UPN EN VIVO hoy Liga Nacional: ¡Homenaje a Orinson Amaya!

El Marathón recibe a los Lobos de la UPN, días después de la muerte de su presidente Orinson Amaya.

Marathón vs Lobos UPN EN VIVO hoy Liga Nacional: ¡Homenaje a Orinson Amaya!

Marathón y UPN se miden en el estadio Yankel Rosenthal.

 FOTOS: Neptalí Romero
San Pedro Sula, Honduras.

Este jueves se cierra la jornada 21 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, con el partido entre Marathón vs Lobos UPNFM en el Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

El cotejo arranca a partir de las 3:00 PM y el verde tiene la gran oportunidad de arrebatar el primer lugar. Lobos, por su parte, un triunfo lo clasifica a la Triangular.

Las fotos nunca antes vistas de Orinson Amaya: su última decisión con Marathón antes de morir

EL MINUTO A MINUTO EN VIVO

Será un partido emotivo para los verdolagas, días después del repentino fallecimiento de su presidente Orinson Amaya, quien dejó este mundo el lunes 1 de diciembre tras sufrir un infarto.

ALINEACIONES TITULARES:

MARATHÓN: 23. César Samudio, 19. José Aguilera, 2. Henry Figueroa, 4. Javier Rivera, 27. Iván Anderson, 21. Odin Ramos, 5. Francisco Martínez, 7. Isaac Castillo, 10. Damin Ramírez, 30. Cristian Sacaza y 11. Nicolás Messiniti.

Entrenador: Pablo Lavallén.

LOBOS UPNFM: 12. Alex Güity; 14. Ángel Fiallos, 28. Andrés Dávila, 24. Óscar Loreto, 3. Geremy Rodas, 5. Félix García; 18. José Raúl García, 16. Jariel Ruiz, 10. Marcos Morales, 9. Jairo Róchez y 27. Kilmar Peña.

Entrenador: Salomón Nazar.

HORA: 3.00 PM.

TRANSMITE: Deportes TVC.

ESTADIO: Yankel Rosenthal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias