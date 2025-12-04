Marathón vs Lobos UPN EN VIVO hoy Liga Nacional: ¡Homenaje a Orinson Amaya!

Este jueves se cierra la jornada 21 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, con el partido entre Marathón vs Lobos UPNFM en el Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.
El cotejo arranca a partir de las 3:00 PM y el verde tiene la gran oportunidad de arrebatar el primer lugar. Lobos, por su parte, un triunfo lo clasifica a la Triangular.
EL MINUTO A MINUTO EN VIVO
Será un partido emotivo para los verdolagas, días después del repentino fallecimiento de su presidente Orinson Amaya, quien dejó este mundo el lunes 1 de diciembre tras sufrir un infarto.
ALINEACIONES TITULARES:
MARATHÓN: 23. César Samudio, 19. José Aguilera, 2. Henry Figueroa, 4. Javier Rivera, 27. Iván Anderson, 21. Odin Ramos, 5. Francisco Martínez, 7. Isaac Castillo, 10. Damin Ramírez, 30. Cristian Sacaza y 11. Nicolás Messiniti.
Entrenador: Pablo Lavallén.
LOBOS UPNFM: 12. Alex Güity; 14. Ángel Fiallos, 28. Andrés Dávila, 24. Óscar Loreto, 3. Geremy Rodas, 5. Félix García; 18. José Raúl García, 16. Jariel Ruiz, 10. Marcos Morales, 9. Jairo Róchez y 27. Kilmar Peña.
Entrenador: Salomón Nazar.
HORA: 3.00 PM.
TRANSMITE: Deportes TVC.
ESTADIO: Yankel Rosenthal.