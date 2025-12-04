Marathón vs Lobos UPN EN VIVO hoy Liga Nacional: ¡Homenaje a Orinson Amaya!

San Pedro Sula, Honduras.

Este jueves se cierra la jornada 21 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, con el partido entre Marathón vs Lobos UPNFM en el Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

El cotejo arranca a partir de las 3:00 PM y el verde tiene la gran oportunidad de arrebatar el primer lugar. Lobos, por su parte, un triunfo lo clasifica a la Triangular.