CSJ confirma dos nuevas órdenes de extradición

La Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves que recibió dos nuevas órdenes de extradición. Ante ello, Rebeca Ráquel Obando, presidenta del Poder Judicial, convocó de urgencia a una sesión del pleno de magistrados para conocer ambas solicitudes.
Se trata de los primeros dos pedidos de extradición registrados desde las elecciones del 30 de noviembre.
A continuación, el comunicado íntegro emitido por la Presidencia del Poder Judicial:
"Sesión de Pleno de la Corte Suprema de Justicia
La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia convoca muy atentamente a las y los honorables magistrados a una sesión de pleno urgente, con base en el artículo 12 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, para la fecha y hora siguientes:
Fecha: Jueves 4 de diciembre de 2025.
Hora:2:00 p.m.
Lugar: Salón de Sesiones de Pleno, edificio principal, Presidencia.
Asunto a tratar: Asignación de jueces de extradiciones
A. Confirmar participación.
B. Se solicita puntualidad.
C. No portar teléfono celular dentro del Salón de Pleno.
Tegucigalpa, M.D.C., 4 de diciembre de 2025.
Rebeca Lizette Ráquel Obando, presidenta del Poder Judicial".
¿Quiénes son los hondureños pedidos en extradición este 4 de diciembre?
Se confirmó que las personas solicitadas por Estados Unidos son: Joaquín Alvarado y Zacarías Antonio Padilla.