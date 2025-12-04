CSJ confirma dos nuevas órdenes de extradición

Tegucigalpa, Honduras

La Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves que recibió dos nuevas órdenes de extradición. Ante ello, Rebeca Ráquel Obando, presidenta del Poder Judicial, convocó de urgencia a una sesión del pleno de magistrados para conocer ambas solicitudes.

Se trata de los primeros dos pedidos de extradición registrados desde las elecciones del 30 de noviembre.