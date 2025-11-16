Indignación en Santa Bárbara: Detienen a hombre por atacar a perrito callejero

La Policía Nacional informó sobre la detención de un hombre en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, luego de ser sorprendido atacando con un machete a un perrito callejero.
El hecho provocó indignación entre los vecinos, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.
Según el reporte policial, la denuncia fue presentada ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), donde se detallaba que el animal había sido herido de forma violenta por un habitante de la zona.
Elementos de la Unidad Metropolitana de Policía Número 13 (Umep-13) llegaron hasta la aldea San José de Los Andes y localizaron al sospechoso aún en el lugar del incidente.
Los agentes procedieron a su captura en flagrancia, al comprobar que el ataque había ocurrido minutos antes.
Durante el operativo, los policías revisaron al perro y confirmaron que tenía heridas graves hechas con un machete. Los vecinos ayudaron al animal; sin embargo, aún no se ha informado sobre su estado de salud.
El detenido es un hombre de 38 años y residente del mismo sector, quien será señalado como responsable del delito de maltrato animal.
Finalmente, el sospechoso fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público en Santa Bárbara, donde se continuará el proceso legal para determinar su responsabilidad y las medidas a aplicar conforme a la ley.