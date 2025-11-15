“Si no me hago el muerto, me termina de matar”: don Walter, guardia agredido en La Ceiba

La Ceiba

Don Walter González, el guardia de seguridad agredido mientras se encontraba en las afueras del supermercado donde laboraba, la madrugada del jueves en el barrio Solares Nuevos de La Ceiba, habló este sábado luego de que su agresor fuera puesto en libertad.

Un periodista del canal capitalino HCH llegó hasta la casa de don Walter, quien decidió no mostrar su rostro por razones de seguridad. Cuando se le consultó qué opinaba sobre la liberación de Neris Acosta Martínez, quien habría sido el hombre que lo golpeó con un palo y le robó sus pertenencias —incluidos un celular nuevo y unas baterías recargables—, respondió: “Siento que es una injusticia muy grande, porque me tomaron declaración. El mismo día que salí del hospital se me llamó para que señalara a la persona que me agredió.”

Agregó que lo llevaron junto con el agresor a la Fiscalía. “Es falso lo que andan diciendo, que no se me tomó declaración o que no firmé acta; sí lo hice”, afirmó.

“Siento que es injusto”, reiteró, al tiempo que pidió justicia al Gobierno de turno. También agradeció a las personas que se han interesado por su salud. “Ya estoy bien, estoy fuera de peligro. Gracias a toda la gente de buen corazón que ha estado preguntando; en mi trabajo, mis jefes... muy agradecido también, no me han dejado de la mano.”

Al referirse a su atacante, expresó: “Lo que me hizo fue brutal. Él me quería matar; si no me hago el muerto en el suelo, me termina de matar (...) Yo salgo adelante a trabajar para mantener a mis dos hijos, para no tocar lo ajeno.”