  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

La doble vida de “La patrona del mal”: La maestra capturada en Atlántida

Las autoridades informaron que la mujer trabajaba como docente en la zona, pero paralelamente estaría vinculada a actividades ilícitas con la Pandilla 18

La doble vida de “La patrona del mal”: La maestra capturada en Atlántida
1 de 10

Una maestra conocida en su comunidad terminó detenida durante un operativo policial en Atlántida, acusada de mantener vínculos con estructuras criminales y de operar bajo un alias que ha sorprendido a todo el sector. ¿Cómo llegó una docente a convertirse en “La patrona del mal”?
La doble vida de “La patrona del mal”: La maestra capturada en Atlántida
2 de 10

La detenida fue identificada como Martha Yessenia López Escobar, de 38 años, quien fue capturada en un operativo de allanamiento ejecutado en la colonia Henry Suazo, en San Juan Pueblo, La Masica, Atlántida.
La doble vida de “La patrona del mal”: La maestra capturada en Atlántida
3 de 10

Las autoridades informaron que la mujer se desempeñaba como docente en la zona, pero paralelamente estaría involucrada con la Pandilla 18 y en actividades relacionadas con la venta y distribución de drogas.
La doble vida de “La patrona del mal”: La maestra capturada en Atlántida
4 de 10

Las sospechas sobre su doble rol surgieron luego de que vecinos denunciaran movimientos inusuales y posibles acciones relacionadas con el tráfico de drogas.
La doble vida de “La patrona del mal”: La maestra capturada en Atlántida
5 de 10

Con base en esas alertas, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) desplegó un operativo de vigilancia que terminó en la detención de López Escobar.
La doble vida de “La patrona del mal”: La maestra capturada en Atlántida
6 de 10

Durante los registros, los agentes decomisaron 45 envoltorios de supuesta marihuana, dos balanzas digitales y un teléfono móvil que será analizado para determinar conexiones con otros sospechosos.
La doble vida de “La patrona del mal”: La maestra capturada en Atlántida
7 de 10

La Dipampco señaló que el material incautado podría confirmar la conexión de la detenida con la venta y distribución de drogas en el sector, así como su relación con integrantes de la pandilla.
La doble vida de “La patrona del mal”: La maestra capturada en Atlántida
8 de 10

Uno de los detalles que más llamó la atención en la investigación fue el alias que la mujer supuestamente utilizaba dentro del entorno criminal: “La patrona del mal”, nombre con el que, según los oficiales, era conocida dentro de la estructura criminal.
La doble vida de “La patrona del mal”: La maestra capturada en Atlántida
9 de 10

Tras su captura, la sospechosa fue trasladada hasta la Fiscalía de Turno en La Ceiba, donde se le dará seguimiento al caso y se determinarán los delitos por los cuales será presentada ante las autoridades competentes.
La doble vida de “La patrona del mal”: La maestra capturada en Atlántida
10 de 10

La investigación determinará finalmente si la mujer participaba de manera activa dentro de la Pandilla 18 o si su papel estaba limitado a la comercialización independiente de droga.
Cargar más fotos