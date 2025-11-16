La doble vida de “La patrona del mal”: La maestra capturada en Atlántida

Una maestra conocida en su comunidad terminó detenida durante un operativo policial en Atlántida, acusada de mantener vínculos con estructuras criminales y de operar bajo un alias que ha sorprendido a todo el sector. ¿Cómo llegó una docente a convertirse en “La patrona del mal”?
La detenida fue identificada como Martha Yessenia López Escobar, de 38 años, quien fue capturada en un operativo de allanamiento ejecutado en la colonia Henry Suazo, en San Juan Pueblo, La Masica, Atlántida.
Las autoridades informaron que la mujer se desempeñaba como docente en la zona, pero paralelamente estaría involucrada con la Pandilla 18 y en actividades relacionadas con la venta y distribución de drogas.
Las sospechas sobre su doble rol surgieron luego de que vecinos denunciaran movimientos inusuales y posibles acciones relacionadas con el tráfico de drogas.
Con base en esas alertas, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) desplegó un operativo de vigilancia que terminó en la detención de López Escobar.
Durante los registros, los agentes decomisaron 45 envoltorios de supuesta marihuana, dos balanzas digitales y un teléfono móvil que será analizado para determinar conexiones con otros sospechosos.
La Dipampco señaló que el material incautado podría confirmar la conexión de la detenida con la venta y distribución de drogas en el sector, así como su relación con integrantes de la pandilla.
Uno de los detalles que más llamó la atención en la investigación fue el alias que la mujer supuestamente utilizaba dentro del entorno criminal: “La patrona del mal”, nombre con el que, según los oficiales, era conocida dentro de la estructura criminal.
Tras su captura, la sospechosa fue trasladada hasta la Fiscalía de Turno en La Ceiba, donde se le dará seguimiento al caso y se determinarán los delitos por los cuales será presentada ante las autoridades competentes.
La investigación determinará finalmente si la mujer participaba de manera activa dentro de la Pandilla 18 o si su papel estaba limitado a la comercialización independiente de droga.