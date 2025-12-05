Asesinan a una mujer en Juticalpa, Olancho

Juticalpa, Olancho.

La noche del jueves 4 de diciembre se reportó la muerte violenta de una mujer en la colonia El Edén, Juticalpa, en el departamento de Olancho.

La víctima fue identificada como Dania Carolina Rosales, de 36 años, originaria de la colonia Los Periodistas de Juticalpa. Según se conoció, ella se encontraba de visita en el sector donde fue asesinada a disparos.