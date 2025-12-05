  1. Inicio
  2. · Sucesos

Asesinan a una mujer en Juticalpa, Olancho

La mujer fue llevada de emergencia a un centro asistencial; no obstante, perdió la vida minutos después de su ingreso, confirmaron los médicos

Asesinan a una mujer en Juticalpa, Olancho

Fotografía en vida de Dania Carolina Rosales

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Juticalpa, Olancho.

La noche del jueves 4 de diciembre se reportó la muerte violenta de una mujer en la colonia El Edén, Juticalpa, en el departamento de Olancho.

La víctima fue identificada como Dania Carolina Rosales, de 36 años, originaria de la colonia Los Periodistas de Juticalpa. Según se conoció, ella se encontraba de visita en el sector donde fue asesinada a disparos.

Rosales fue llevada de emergencia a un centro asistencial; no obstante, perdió la vida minutos después de su ingreso, confirmaron los médicos.

Hasta ahora no se han establecido con exactitud las circunstancias del hecho; sin embargo, se conoció que un hombre que se desplazaba en motocicleta le disparó en múltiples ocasiones, dejándola gravemente herida.

Investigan identidad de encostalado encontrado en el bulevar del este

Se desconocen los posibles motivos del crimen ni quién lo habría perpetrado. Su cuerpo fue trasladado hasta la morgue de Medicina Forense para realizar el proceso legal correspondiente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias