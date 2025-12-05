Asesinan a una mujer en Juticalpa, Olancho

La noche del jueves 4 de diciembre se reportó la muerte violenta de una mujer en la colonia El Edén, Juticalpa, en el departamento de Olancho.
La víctima fue identificada como Dania Carolina Rosales, de 36 años, originaria de la colonia Los Periodistas de Juticalpa. Según se conoció, ella se encontraba de visita en el sector donde fue asesinada a disparos.
Rosales fue llevada de emergencia a un centro asistencial; no obstante, perdió la vida minutos después de su ingreso, confirmaron los médicos.
Hasta ahora no se han establecido con exactitud las circunstancias del hecho; sin embargo, se conoció que un hombre que se desplazaba en motocicleta le disparó en múltiples ocasiones, dejándola gravemente herida.
Se desconocen los posibles motivos del crimen ni quién lo habría perpetrado. Su cuerpo fue trasladado hasta la morgue de Medicina Forense para realizar el proceso legal correspondiente.