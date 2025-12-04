Investigan identidad de encostalado encontrado en el bulevar del este

San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades investigan la identidad de una persona que fue hallada este jueves envuelta en un costal en el bulevar del este, frente al Instituto de la Propiedad en San Pedro Sula, Cortés.

La víctima aún no ha sido identificada, aunque los primeros reportes apuntan a que se trataría de un hombre.

Según la información preliminar, el cadáver habría sido arrojado desde un vehículo en marcha.