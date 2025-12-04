  1. Inicio
Mujer que vendía golosinas muere atropellada en Comayagüela

La mujer fue identificada como Yorlin, quien era vendedora de golosinas en el mercado Zonal Belén, de acuerdo con testimonios de quienes la conocían

Testigos relataron que la mujer fue atropellada por un motociclista que supuestamente circulaba a exceso de velocidad

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Tegucigalpa, Honduras.

La tarde del miércoles 3 de diciembre se reportó la muerte de una mujer que fue atropellada por un motociclista en el mercado Zonal Belén, en Comayagüela.

Según el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Yorlin, quien se dedicaba a vender golosinas en un puesto del mercado, de acuerdo con testimonios de quienes la conocían.

Testigos relataron que la mujer fue atropellada por un motociclista que supuestamente circulaba a exceso de velocidad. El conductor también resultó herido tras el impacto.

El cuerpo de Yorlin quedó tendido sobre el pavimento. Paramédicos llegaron al lugar para brindarle asistencia, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El motociclista fue trasladado a un centro asistencial; hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud ni se ha revelado su identidad.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) acudieron a la zona para realizar las investigaciones y determinar las causas del accidente.

