Mujer que vendía golosinas muere atropellada en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.

La tarde del miércoles 3 de diciembre se reportó la muerte de una mujer que fue atropellada por un motociclista en el mercado Zonal Belén, en Comayagüela.

Según el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Yorlin, quien se dedicaba a vender golosinas en un puesto del mercado, de acuerdo con testimonios de quienes la conocían.