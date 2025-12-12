¿Honduras al Mundial 2026? Selección sería sacada del repechaje por la FIFA

En un giro inesperado, la Selección de Honduras podría tener posibilidades de clasificar al Mundial 2026 por medio del Repechaje Intercontinental. ¿Cómo pasaría eso? La FIFA tendrá la última palabra si decide sancionar a una selección con dejarla fuera de la repesca.
La Selección de Honduras quedó fuera de la Copa del Mundo United 2026 al no poder ganarle a Costa Rica en la última jornada de la eliminatoria de la Concacaf. No podo ni sacar el boleto al repechaje, pero ahora podría tener esa opción.
Y es que uno de los partidos del Repechaje Intercontinental que se jugará en marzo en México antes del Mundial 2026 podría cancelarse por una sanción de la FIFA. ¿Por qué Honduras entraría en su lugar?
La situación en el Repechaje Intercontinental podría cambiar si la FIFA termina tomando la decisión de sancionar a una Selección de la Concacaf que clasificó a la repesca.
Todo estalló en las últimas horas con el conflicto que surgió en Surinam. Varios medios de comunicación, entre ellos TV Azteca, han informado que la Federación de Fútbol surinamés podría ser sancionada por problemas judiciales.
La Selección de Surinam podría quedar eliminada del Repechaje Intercontinental en México por una dura sanción de la FIFA a su federación.
En la Federación de Fútbol de Surinam hubo elecciones para determinar al nuevo presidente, pero el final fue catastrófico, ya que el grupo opositor acudió a tribunales para impugnar los resultados.
A raíz de este conflicto que se generó, se dio una intervención judicial que provocó que la justicia local congele las cuentas bancarias de la federación surinamés. Esta intervención está penada por la FIFA.
En sus estatutos, la federación internacional (FIFA) aclara que sus federaciones miembro no pueden ser intervenidas por autoridades gubernamentales o tribunales en este caso.
Este conflicto podría desencadenar sanciones por parte de la FIFA a la SVB e incluso la suspensión de la Selección Surinamesa de todas las competencias internacionales, incluyendo el Repechaje Intercontinental en el que se enfrentarán a Bolivia.
Ante esto, la Federación Surinamesa lanzó un comunicado publicado en los medios locales."Esta acción es de mala fe y no beneficia a nadie. El objetivo parece ser obstaculizar el funcionamiento de la SVB".
La SVB señaló que la FIFA prohíbe en su reglamento la intervención de los tribunales ordinarios en la gobernanza del futbol, salvo casos excepcionales en la legislación local y de absoluta necesidad.
“Esto expone a la SVB a graves sanciones, incluyendo la suspensión o incluso la creación de un comité de normalización. Esto significaría la suspensión temporal de todas las actividades futbolísticas nacionales e internacionales”, agregó la Federación de Surinam.
En Conmebol están expectantes a la resolución que tomará la FIFA en este caso, ya que Bolivia es el rival de Surinam en el repechaje que se jugará en el mes de marzo por un lugar en el Mundial 2026. También en Concacaf, ya que el combinado surinamés podría ser suspendido y posteriormente apartado de la repesca internacional. Aquí podría ingresar una selección de la misma confederación.
En caso de que una posible sanción por parte de la FIFA alcance a la Selección de Surinam, esta quedaría eliminada del Repechaje Intercontinental y acá es donde aparece Bolivia y Honduras. Algunos medios apuntan que los bolivianos avanzarían a la Final en donde se enfrentaría a Irak por el boleto mundialista.
Teniendo en cuenta que la resolución de la FIFA todavía se desconoce, la Selección de Honduras está muy atenta a esta noticia. La H es la que más posibilidades de ingresar tiene, ya que es el otro seleccionado que finalizó en el segundo puesto y es el siguiente a Surinam en esta tabla de segundos que dejó las Eliminatorias.
Pero por otro lado, podría abrirse una luz de esperanza para Honduras que, por ubicación del Ranking FIFA, sería la selección que vaya al repechaje si lo de Surinam se confirma.
Otro de los problemas que enfrenta Surinam es que el director técnico Stanley Menzo renunció el pasado 1 de diciembre a la selección por motivos personales, tras llevar por primera vez en su historia al combinado sudamericano a un Repechaje para un Mundial. Desde ese momento la Federación de Futbol de Surinam (SVB) no ha logrado contratar a un nuevo estratega.
Si llegase a dar la eliminación de Surinam y la FIFA decide sustituirla con Honduras, la Bicolor enfrentaría en el repechaje a Bolivia en Monterrey y si avanza a Irak por el pase al Mundial. El que avance jugará en la Copa del Mundo en el Grupo I contra Francia, Senegal y Noruega.