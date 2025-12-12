¿Cuánto bajarán los combustibles el lunes en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.

Una buena noticia para los consumidores de combustibles en Honduras. Los precios en bomba de las gasolinas, diésel y querosina bajarán entre 1.25 y 1.52 lempiras por galón en las estaciones de servicio de Tegucigalpa. El único refinado que subirá es el gas licuado vehicular con un alza de 34 centavos por galón. Para las estaciones de servicio autorizadas en San Pedro Sula, los descuentos oscilarán entre 1.22 y 1.50 lempiras por galón, mientras que el incremento para el gas vehicular será de 34 centavos, de acuerdo con lo anunciado este día viernes por la Secretaría de Energía (Sen).

Los precios en el mercado hondureño se revisan cada semana tomando como referencia las variaciones de los derivados del petróleo en la bolsa mercantil de Nueva York. También se toma en consideración las alzas y bajas del Tipo de Cambio de Referencia (TCR) del lempira ante el dólar en la subasta de divisas del Banco Central de Honduras (BCH).

Distrito Central

En las estaciones de servicio que operan en Tegucigalpa y Comayagüela, el galón de gasolina superior de 95 octanos se cotizará en 102.18 lempiras el galón, con un descuento de L1.25. El precio vigente de este refinado es de 103.43 lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El galón de gasolina regular de 91 octanos reportará un descuento de 1.52 lempiras por galón y, por ende, el precio al consumidor bajará de L95.13 a L93.61. Respecto al diésel, el precio en bomba se reducirá de 91.22 a 89.84 lempiras por galón, con una reducción de L1.38. El cuarto refinado de consumo masivo que denotará una caída es la querosina o gas doméstico con una rebaja de 1.37 lempiras por galón, bajando de L79.44 a L78.07 en las estaciones de servicio de la capital hondureña. De acuerdo con la estructura de precios de la Secretaría de Energía, el gas licuado vehicular bajará de 44.75 a 45.09 lempiras por galón, con una subida de 34 centavos.

El gas licuado propano de 25 libras o LPG como se le conoce se mantiene congelado en 238.13 lempiras por cilindro para Tegucigalpa y Comayagüela. La nueva estructura semanal de precios al consumidor entra en vigencia este lunes 15 de diciembre a partir de las 6:00 de la mañana en más de 700 estaciones de servicio que operan en el territorio hondureño y se mantiene hasta las 5:59 AM del 22 de diciembre.