La Unión Europea pide respeto al proceso electoral en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

"La UE insta a todos los candidatos a que esperen y respeten el proceso de recuento", indicó en un comunicado un portavoz de la alta representante para la Política Exterior y Seguridad de la UE, Kaja Kallas .

La Unión Europea (UE) reiteró este viernes su apoyo al actual proceso electoral en Honduras y a la labor que está llevando a cabo el Consejo Nacional Electoral ( CNE ), a pesar de "todas las dificultades técnicas" que está atravesando, e instó a que concurrentes y autoridades lo respeten.

Recordó que el 30 de noviembre los hondureños "votaron pacíficamente y en gran número, reafirmando su compromiso con la democracia".

"La voluntad del pueblo hondureño debe ser respetada. La UE insta a los partidos políticos y a las autoridades a que se abstengan de realizar acciones que obstaculicen la labor de las instituciones electorales y a que respeten el Estado de derecho", dijo.

También dejó claro que el Consejo Nacional Electoral es el órgano responsable de proclamar los resultados electorales y la UE está atenta a su pronunciamiento.

Apuntó además que la Misión de Observación Electoral que la UE había enviado a los comicios sigue presente en el país para acompañar este proceso.

El CNE iniciará mañana sábado el escrutinio especial de 2.773 actas que presentan inconsistencias y que podrían inclinar la balanza en la definición del presidente electo, tras el resultado muy ajustado entre dos candidatos conservadores.

La victoria electoral se la disputan Nasry Asfura, del Partido Nacional, que lidera con el 40,52 % de los votos y cuenta con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que registra el 39,20 %, quien cuestiona este resultado difundido por el CNE en base al 99,40 % del escrutinio.