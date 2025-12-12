Denuncias de intimidación empañan el proceso de resultados electorales

Tegucigalpa.

A la incertidumbre que vive Honduras por la falta de los resultados de las elecciones generales que se celebraron el pasado 30 de noviembre, se sumó el jueves la "preocupación" de la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, por dos hechos que calificó de "intimidación" que podrían afectar la fase final de los comicios. "Hoy, he ratificado que rechazo las acciones de intimidación que se están dando y que me interpondré en el camino de quienes pretendan evitar la declaratoria de las Elecciones Generales", señaló Hall en redes sociales, tras reunirse con representantes de los países cooperantes acreditados en Tegucigalpa, conocido como G-16+.

Durante la reunión con el G16+ la funcionaria manifestó su preocupación por la convocatoria que hizo el martes el coordinador general del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), el expresidente Manuel Zelaya, a los colectivos de esa organización política. Zelaya instó a esos colectivos de la formación oficialista a concentrarse en las afueras del estatal Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), sitio donde se encuentran trabajando funcionarios del CNE y se resguarda material electoral. La segunda "preocupación" de Hall es por un comunicado de la Comisión Permanente del Parlamento, integrada por solo nueve de los 128 diputados, que atribuye presuntos delitos electorales a ella y a la consejera Cossette López, acciones que la funcionaria calificó de "sin fundamento ni competencia". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La Comisión Permanente, con amplios poderes, fue instalada el 31 de octubre por el presidente del Parlamento, el oficialista Luis Redondo, quien no convoca a sesiones plenarias desde a finales de agosto.

Hall reiteró su "compromiso institucional" y aseguró que, como presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), "defenderé el proceso electoral", considerado una parte fundamental de la democracia de Honduras, subrayando que "Honduras es primero". La denuncia de Hall trascendió a pocas horas de que se inicie la segunda fase del escrutinio de las elecciones generales con el conteo de los votos de 2.773 actas que presentan inconsistencias, y en medio de llamados a respetar el proceso y a mantener el orden ante convocatorias que buscan desconocer la voluntad popular.

Llamados a que se respete la voluntad del pueblo