En vivo elecciones generales Honduras 2025: resultados de diputados

Conozca cómo se va conformando el Congreso Nacional para el período 2026-2030 conforme a los resultados de las elecciones generales a nivel de diputados

En vivo elecciones generales Honduras 2025: resultados de diputados

LA PRENSA mostrará los candidatos ganadores del nivel de diputaciones.

 Ilustración: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

En estas elecciones generales también se definen quiénes serán los 128 diputados y sus suplentes que ocuparán el Congreso Nacional para el periodo 2026-2030.

LA PRENSA le informará de las actualizaciones de los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), para que conozcan quiénes son los candidatos más votados, el número de marcas obtenidas y cómo quedará integrado el próximo Congreso por partido político.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Unidad de Investigación y Datos
premium@laprensa.hn

Artículo elaborado por la unidad especializada en investigación periodística, reportajes de profundidad y análisis de datos. Se omiten los nombres por protección.

Ver más