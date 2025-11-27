En vivo elecciones generales Honduras 2025: resultados de diputados

En estas elecciones generales también se definen quiénes serán los 128 diputados y sus suplentes que ocuparán el Congreso Nacional para el periodo 2026-2030.LA PRENSA le informará de las actualizaciones de los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), para que conozcan quiénes son los <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/honduras/arrasaron-ellos-candidatos-diputados-mas-votados-honduras-CVLP1455043#image-1" target="_blank">candidatos más votados</a>, el número de marcas obtenidas y cómo quedará integrado el próximo Congreso por partido político.