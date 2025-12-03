Matan a jovencito ayudante de rapidito en San Pedro Sula; la ruta estaba bajo amenaza

San Pedro Sula

El ayudante del bus de la ruta 10, de apenas 16 años, murió tras ser atacado por un hombre que subió a la unidad en un centro comercial del bulevar del Este, según relataron testigos.

Un ayudante de rapidito fue asesinado la tarde de este miércoles en San Pedro Sula.

De acuerdo con las versiones preliminares, el individuo hizo señal de parada al bus y, al subir, disparó directamente contra el menor sin mediar palabra.

La víctima recibió un impacto de bala en el pecho y murió cuando era trasladado al hospital Mario Catarino Rivas.

Las autoridades manejan como posible móvil la extorsión, debido a que la semana pasada varias rutas fueron paralizadas por amenazas.

Sin embargo, al tratarse de un ataque directo, no se descarta que pudiera estar relacionado con enemistades personales.