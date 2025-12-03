  1. Inicio
Matan a jovencito ayudante de rapidito en San Pedro Sula; la ruta estaba bajo amenaza

Un sujeto se subió a un bus rapidito de la ruta 10 y le disparó al menor. Esta ruta estuvo paralizada la semana anterior por el cobro de la extorsión

El ayudante fue trasladado en la unidad en donde se registró el ataque, pero murió.
San Pedro Sula

Un ayudante de rapidito fue asesinado la tarde de este miércoles en San Pedro Sula.

El ayudante del bus de la ruta 10, de apenas 16 años, murió tras ser atacado por un hombre que subió a la unidad en un centro comercial del bulevar del Este, según relataron testigos.

De acuerdo con las versiones preliminares, el individuo hizo señal de parada al bus y, al subir, disparó directamente contra el menor sin mediar palabra.

La víctima recibió un impacto de bala en el pecho y murió cuando era trasladado al hospital Mario Catarino Rivas.

Las autoridades manejan como posible móvil la extorsión, debido a que la semana pasada varias rutas fueron paralizadas por amenazas.

Sin embargo, al tratarse de un ataque directo, no se descarta que pudiera estar relacionado con enemistades personales.

La ruta 10 paralizó labores luego del ataque. Estos buses cubren la ruta Jucutuma-San Pedro Sula.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

