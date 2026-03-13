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Compinches del cabecilla del cartel de El Diablo: "Devuélvannos al compa"

A través de las redes sociales, la página del cartel del Diablo asegura que Esteban Ferrera es la sexta víctima de la masacre de Sulaco, Yoro. Acá el video

Sulaco, Yoro

La página del cartel del Diablo asegura que Esteban Ferrera, cabecilla de esta banda delictiva, es una de las muertas en la masacre que se registró en la aldea El Espino, jurisdicción de Sulaco, Yoro.

En el video, una persona pide que les devuelvan el cuerpo de El Diablo, asegurando que este es la sexta víctima mortal de la masacre en la que se han confirmado solo cinco personas muertas.

¿Qué pasó con El Diablo? Lo último sobre la masacre en Sulaco, Yoro

Las autoridades dijeron que investigan si es cierto que El Diablo murió, sin embargo, la mayoría de los muertos son de Yorito, Yoro.

Esteban Ferrera, alias El Diablo, es el líder de la banda criminal que lleva su nombre y que ganó notoriedad al afirmar que ellos "limpiaban" la ciudad "de mareros, pandilleros y ladrones".

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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