Compinches del cabecilla del cartel de El Diablo: "Devuélvannos al compa"

Sulaco, Yoro

La página del cartel del Diablo asegura que Esteban Ferrera, cabecilla de esta banda delictiva, es una de las muertas en la masacre que se registró en la aldea El Espino, jurisdicción de Sulaco, Yoro.

En el video, una persona pide que les devuelvan el cuerpo de El Diablo, asegurando que este es la sexta víctima mortal de la masacre en la que se han confirmado solo cinco personas muertas.