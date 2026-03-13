Compinches del cabecilla del cartel de El Diablo: "Devuélvannos al compa"

La página del cartel del Diablo asegura que Esteban Ferrera, cabecilla de esta banda delictiva, es una de las muertas en la masacre que se registró en la aldea El Espino, jurisdicción de Sulaco, Yoro.
En el video, una persona pide que les devuelvan el cuerpo de El Diablo, asegurando que este es la sexta víctima mortal de la masacre en la que se han confirmado solo cinco personas muertas.
Las autoridades dijeron que investigan si es cierto que El Diablo murió, sin embargo, la mayoría de los muertos son de Yorito, Yoro.
Esteban Ferrera, alias El Diablo, es el líder de la banda criminal que lleva su nombre y que ganó notoriedad al afirmar que ellos "limpiaban" la ciudad "de mareros, pandilleros y ladrones".