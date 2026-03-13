Identifican a las primeras víctimas de la masacre en Sulaco, Yoro

En las últimas horas comenzaron a identificarse las primeras víctimas de la masacre registrada en una zona rural del municipio de Sulaco, en el departamento de Yoro, donde fueron halladas cinco personas sin vida.
El hallazgo ocurrió en la aldea El Espino, específicamente en un camino que conduce hacia la montaña del Portillo del Naranjo, en la ruta que lleva al sector conocido como Los Orcones.
El descubrimiento fue realizado por varias personas que se dirigían a la montaña para realizar labores de trabajo en la zona.
Las primeras víctimas identificadas son César Mauricio Banegas García y Luis Omar Aquino Rodríguez, quien supuestamente acababa de llegar de Estados Unidos (fotografía de César Banegas).
Ambos jóvenes habían sido reportados inicialmente como desaparecidos; sin embargo, en las últimas horas, personas cercanas confirmaron sus identidades entre las víctimas del múltiple asesinato. (Fotografía de Luis Aquino).
Tras recibir el aviso, llegaron los equipos policiales y de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico y comenzar con las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con información preliminar de las autoridades, las víctimas estarían vinculadas al Cártel del Diablo.
Según Eduardo Alonso Rivera, subcomisionado de la Policía Nacional, el crimen ocurrió tras un enfrentamiento entre bandas criminales. El hecho se registró en una zona montañosa de difícil acceso, utilizada como ruta clandestina por estructuras criminales.
Las autoridades continúan con las diligencias para identificar al resto de las víctimas y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el múltiple asesinato.
El Cártel del Diablo es señalado por las autoridades como una estructura delictiva dedicada a la extorsión y a la venta de drogas en la zona.