Autoridades investigan si cabecilla del Cártel del Diablo murió en masacre de Sulaco

Las autoridades investigan si Esteban Ferrera, señalado como cabecilla del Cártel del Diablo y exmilitar, figura entre las víctimas de la masacre registrada este viernes en una zona rural del municipio de Sulaco, Yoro, donde fueron halladas cinco personas sin vida.
El hallazgo ocurrió en la aldea El Espino, específicamente en un camino que conduce hacia la montaña del Portillo del Naranjo, en la ruta hacia el sector conocido como Los Orcones. El descubrimiento fue realizado por varias personas que se dirigían a la montaña para realizar labores de trabajo en la zona.
Las primeras víctimas identificadas son César Mauricio Banegas García y Luis Omar Aquino Rodríguez, quien supuestamente había llegado recientemente de Estados Unidos.
Ambos jóvenes habían sido reportados como desaparecidos y, en las últimas horas, personas cercanas confirmaron sus identidades entre las víctimas del múltiple asesinato. Según relatos, César Banegas se dedicaba a la ganadería.
Las autoridades no descartan que entre los fallecidos también se encuentre Esteban Ferrera, presunto líder de esta estructura criminal. Sin embargo, indicaron que aún se realizan las verificaciones correspondientes durante el levantamiento de los cuerpos.
Según explicó Eduardo Rivera Tómas, subcomisionado de la Policía Nacional, una de las hipótesis es que las víctimas habrían sido emboscadas por integrantes de otra estructura criminal mientras se desplazaban por rutas montañosas utilizadas para evadir la presencia policial.
“Nosotros tenemos intervenida esa zona. Como tenemos cerradas las salidas y mantenemos patrullajes, estos individuos se movilizan por áreas montañosas. Como tienen enemigos de otra estructura criminal, es posible que los hayan emboscado”, señaló el oficial.
Rivera Tómas agregó que no se puede confirmar por ahora si Ferrera está entre las víctimas, ya que los equipos forenses aún realizan el levantamiento e identificación de los cuerpos.
“Están haciendo el levantamiento y vamos a ver si está o no está, porque no podemos asegurar eso”, indicó Tómas.
Las autoridades también manejan la posibilidad de que el ataque esté relacionado con una disputa entre grupos criminales que operan en la zona.
“Esto es una guerra entre delincuentes. La otra banda sería gente que se dedica a extorsionar y a cometer homicidios”, afirmó el subcomisionado.
Según fuentes, Luis Omar Aquino Rodríguez era soldado y muy querido en su comunidad.