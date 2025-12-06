Betis vs Barcelona EN VIVO hoy Liga Española: ¡¡El Barça remonta!!

Sevilla, España.

Seis minutos se tardó el equipo bético en romper el cero. Supera Abde Ezzalzouli a Jules Koundé , pone el centro atrás, no logran rematar ni Juan Camilo 'Cucho' Hernández ni Pablo Fornals , la pelota le queda servida a Antony que fusila a Joan García para el 1-0.

El FC Barcelona reaccionó rápido para reponerse del gol temprano de Antony y remontó el marcador 1-5 contra el Betis gracias a un triplete de Ferran Torres y un golazo de Ronny Bardghji , en la jornada 15 de LaLiga Española en un duelo entre el líder y el quinto clasificado que se presenta abierto, en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

La respuesta del Barça fue de inmediato con una jugada por banda derecha. 'El Tiburón' Ferran Torres apareció en el área chica para cazar un centro raso de Koundé y establecer el 1-1 a los 11'.

Y dos minuos después el delantero sueco Ronny Bardghji, novedad en la alineación de Hansi Flick, pone el centro para que Ferran Torres le pegue de volea y supere a Álvaro Valles. Remontada del Barcelona.

Los azulgranas aumentaron la cuenta en el minuto 31. Pedri es la piedra angular de este Barça, filtra el pase en diagonal para Ronny Bardghji, el sueco encara a su marcador y suelta un misil de derecha que se clava en el fondo de la portería bética.

El Barcelona está siendo una máquina arrolladora en La Cartuja. En el 39', Ferran Torres firmó su hat-trick con un disparo desde la frontal del área que se desvió en Marc Bartra y deja desubicado al portero Valles.

Ronny Bardghji fue una de las novedades del Barcelona en la alineación titular ante el Betis, en el que el extremo brasileño Antony dos Santos también sale de inicio después de estar sancionado el pasado fin de semana y salir tocado en un tobillo en el partido de Copa.

El entrenador del Barça, el alemán Hansi Flick, ha decidido poner de titulares también a jugadores como Eric García, Ferran Torres o el inglés Marcus Rashford, mientras que se quedan en el banquillo otros como el brasileño Raphinha, el neerlandés Frenkie de Jong o el polaco Robert Lewandowski.

El preparador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, por su parte, tras la ausencia por lesión del centrocampista marroquí Sofyan Amrabat, ha decidido darle la titularidad en esa zona a Sergi Altimira, con lo que el colombiano Nelson Deossa se queda en la suplencia.