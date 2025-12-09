Abre sus puertas el nacimiento viviente en la escuela Franciscana de SPS

Si usted quiere vivir una experiencia única, trasladarse al lugar donde nació Jesús y revivir la historia puede hacerlo sin problemas.
No tiene que salir de San Pedro Sula, únicamente debe llegar a la Escuela Franciscana ubicada en el bulevar Armenta contiguo a Altia a partir del jueves 11 de diciembre hasta el domingo 14 de diciembre.
Pueden hacerlo en familia, en grupos de amigos, solo o como quiera, lo importante es que abra su corazón y haga el recorrido donde el ambiente, luces, música, dramatizaciones, mensajes y la escenografía le harán vivir momentos únicos.
La Franciscan School cumple ya 18 años de realizar el nacimiento viviente, convirtiéndose en una tradición en la capital industrial, en la temporada de Navidad.
Durante meses, padres de familia, maestros, alumnos, exalumnos y amigos de la escuela se preparan para ofrecer lo mejor de sí. Además, trabajan en la escenografía, que es el complemento perfecto.
Aparte de la escenografía y los actores, siempre estarán los animalitos que los traen desde Sula, Santa Bárbara, Omoa y Cuyamel.
Lourdes Fernández, rectora de la Franciscan School, explica que desde hace años vienen realizando el nacimiento viviente y cada año hay algo nuevo, pero sin olvidar lo esencial como: la Anunciación, la Visitación, el Pesebre, la historia de la salvación, la posada, y siempre hay un recorrido nuevo.
Reiteró que el Nacimiento Viviente de Franciscan School se llevará a cabo del jueves 11 al domingo 14 de diciembre en un horario de 6:00 pm a 9:00 pm.
“Cada año, nuestro nacimiento se renueva y ofrece una experiencia única con actores, cantantes, animalitos en vivo y una puesta en escena al aire libre que invita a descubrir el verdadero sentido de la Navidad”, explica la rectora.
Como siempre, abrimos las puertas a todo el pueblo sampedrano para que disfrute de una actividad espiritual y artística llena de belleza y significado, aseguró Fernández.
Una tradición en San Pedro Sula
Después de realizar el recorrido y vivir la experiencia, los visitantes pueden disfrutar en un espacio para compartir, donde encontrarán deliciosos platos típicos hondureños navideños y la participación de emprendedores locales con sus productos.
La rectora indicó que todo está preparado para que usted y su familia vivan una noche especial: crecer espiritualmente, alegrarse con el arte y disfrutar de una buena cena en el lugar.
La invitación es para todo el pueblo sampedrano a Franciscan School para vivir una experiencia diferente, llena de fe, esperanza y tradición navideña. Se cuenta con estacionamiento en ALTIA.
La ofrenda para ingresar es de L50. Es simbólico y usted recibe varios denarios que puede cambiarlos en el mercado de la plaza de Belén por huevos, pan, alfarería y otros productos.
Un evento que se realiza desde hace 18 años
