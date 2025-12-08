  1. Inicio
¿De cuánto es la multa por vender y almacenar pólvora en San Pedro Sula?

La Policía Municipal arreció con los operativos en las entradas de la ciudad y proceden a revisar todo tipo de carros procedentes sobre todo de Occidente

  • 08 de diciembre de 2025 a las 16:33 -
  • Lisseth García
Los operativos de la Policía Municipal arreciaron en las entradas y salidas de la ciudad, ya se efectuaron algunos decomisos de pólvora pero en pequeñas cantidades.

San Pedro Sula, Honduras

De 20 mil lempiras es la multa más el decomiso del producto para todos los que incumplan la ordenanza de prohibición de cero pólvora en la ciudad.

Los operativos contra la pólvora iniciaron en San Pedro Sula en cumplimiento a la ordenanza contemplada en el Plan de Arbitrios Municipal y que fue reactivada.

Se han realizado ya algunos decomisos en pequeñas cantidades en unidades de transporte interurbano, informaron los encargados.

Varios equipos de Policías Municipales se encuentran apostados en las entradas de la ciudad revisando unidades de transporte interurbano y carros particulares para verificar que no ingrese pólvora al municipio.

Igualmente, se están desplazando a bodegas, comercios y otros sitios en los barrios y colonias para evitar niños quemados en ésta navidad-

El jefe de la Policía Municipal, Pedro Martínez, explicó que el Plan de Arbitrios Municipal establece que se prohíbe, el otorgamiento de permisos para la operación de negocios dedicados a la producción, distribución y venta al por mayor y menor de mercancías elaboradas a base de pólvora.

Además, es prohibido su almacenamiento y quema de los mismos; de igual manera, se prohíbe la distribución o venta de estos productos en cualquier centro con actividad comercial diferente, explicó el director de la policía municipal.

La prohibición que establece el plan

Ya el plan de arbitrios establece que es prohibido el ingreso al municipio de San Pedro Sula por cualquier vía de los referidos productos elaborados a base de pólvora.

Sin embargo, detalló que cuando algún ciudadano procedente y con destino a otro municipio diferente de San Pedro Sula, traslade productos de esta naturaleza, la Policía Municipal le requerirá la guía respectiva extendida por la municipalidad del municipio de origen y donde habrá de constar el destino final y las condiciones mínimas de seguridad con que debe ser transportado.

Indicó que el portador deberá ser acompañado por una patrulla de la Policía Municipal hasta el límite del municipio de San Pedro Sula, para asegurar que ese producto no se comercialice en el mismo.

La Policía Municipal pide a los conductores contribuir con los operativos pero, sobre todo cumplir con la ordenanza para evitar ser multados.

El director explicó que la violación a esta disposición hará incurrir a los infractores en una multa que impondrá el Departamento de Resolución Alternativa de Conflictos /Justicia Municipal por un valor de veinte mil lempiras (L 20,000.00).

"El producto decomisado será destruido mediante acta elaborada por el Departamento de Resolución Alternativa de Conflictos/Justicia Municipal, en ambos casos deberá presentar informe de las diligencias efectuadas y del producto decomisado por la Policía municipal, el que realizará operativos periódicos en todo el municipio para asegurar el estricto cumplimiento de las disposiciones", indicó.

Si al momento de ser requerido por los agentes de la policía municipal no presenta su respectiva documentación que acredite la legalidad del producto que transporta será decomisado y no se entregara si posteriormente se presenta con la documentación aduciendo que la había dejado olvidada o puniendo otra excusa esta tiene que ser presentada en el acto que sea requerido.

Martínez indicó que es importante que los sampedranos conozcan que hay una prohibición del uso de pólvora como medio de diversión o entretenimiento para niños y niñas dentro del municipio de San Pedro Sula, que sea facilitado por cualquier persona.

La multa que se aplica es de L 3,000.00 a quien incumpla con esta disposición, sin perjuicio a las acciones que establece el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Penal por el delito de vulneración de derechos.

Lisseth García
Lisseth García
doris.garcia@laprensa.hn

Reportera especializada en Administración Municipal, gestión, planes de desarrollo y proyectos de comunidad. Con 25 años de experiencia periodística en investigación, política, inmigración, Derechos Humanos, entrevistas a personalidades, desarrollo de temas de interés local y nacional.

