¿De cuánto es la multa por vender y almacenar pólvora en San Pedro Sula?

San Pedro Sula, Honduras

De 20 mil lempiras es la multa más el decomiso del producto para todos los que incumplan la ordenanza de prohibición de cero pólvora en la ciudad.

Los operativos contra la pólvora iniciaron en San Pedro Sula en cumplimiento a la ordenanza contemplada en el Plan de Arbitrios Municipal y que fue reactivada.

Se han realizado ya algunos decomisos en pequeñas cantidades en unidades de transporte interurbano, informaron los encargados.

Varios equipos de Policías Municipales se encuentran apostados en las entradas de la ciudad revisando unidades de transporte interurbano y carros particulares para verificar que no ingrese pólvora al municipio.

Igualmente, se están desplazando a bodegas, comercios y otros sitios en los barrios y colonias para evitar niños quemados en ésta navidad-

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El jefe de la Policía Municipal, Pedro Martínez, explicó que el Plan de Arbitrios Municipal establece que se prohíbe, el otorgamiento de permisos para la operación de negocios dedicados a la producción, distribución y venta al por mayor y menor de mercancías elaboradas a base de pólvora.

Además, es prohibido su almacenamiento y quema de los mismos; de igual manera, se prohíbe la distribución o venta de estos productos en cualquier centro con actividad comercial diferente, explicó el director de la policía municipal.