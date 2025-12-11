La UPNFM gradúa a 160 profesionales de la educación en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Los graduados forman parte de las carreras de Educación Básica I y II Ciclo, Administración y Gestión de la Educación , Educación Básica, Educación Prebásica e Informática Educativa, así como del Técnico Universitario en Educación Básica I y II Ciclo, en el nivel de grado asociado.

El Centro Universitario Regional de San Pedro Sula (CURSPS) de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) celebró una de sus ceremonias más significativas del año académico, al graduar a 160 nuevos profesionales de la educación pertenecientes a la Dirección de Formación Permanente.

Estos programas responden a la necesidad de mejorar las competencias pedagógicas y administrativas de los educadores del país, en un contexto donde la formación continua se vuelve estratégica para elevar la calidad educativa.

La ceremonia fue presidida por autoridades académicas y contó con la participación del Magíster Jaime García, director del CURSPS, quien en su discurso felicitó a los recién egresados y los invitó a desarrollar su labor con pasión, vocación, liderazgo y compromiso social.

“Cada uno de ustedes representa el espíritu formador de la UPNFM. Llevarán el nombre de esta institución a todos los rincones donde enseñen, guiando a nuevas generaciones con responsabilidad, ética y un profundo sentido humano”, expresó García.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El evento reunió a familiares, amigos y compañeros de estudio, quienes con aplausos, mensajes y muestras de orgullo acompañaron a los graduandos en este logro profesional.

El auditorio se llenó de emociones, simbolizando el cierre de una etapa de esfuerzo académico y el inicio de nuevos desafíos en el ámbito educativo.

Durante la jornada, se reconoció el papel fundamental que desempeñan los docentes en la construcción de una sociedad más preparada y equitativa, especialmente en un país donde la educación requiere constante innovación, formación y compromiso.

Las autoridades universitarias resaltaron que la UPNFM continúa expandiendo programas orientados a garantizar que los maestros del país cuenten con herramientas actualizadas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El CURSPS reafirmó su misión como un centro de formación que impulsa la profesionalización docente en el norte del país, fortaleciendo competencias pedagógicas, tecnológicas y administrativas.