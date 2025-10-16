Realizan Feria Pedagógica para promover oferta académica de la UPNFM-SPS

El Centro Universitario Regional de San Pedro Sula (CURSPS) de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán llevó a cabo con éxito su Feria Pedagógica 2025, con el propósito de dar a conocer las carreras y oportunidades académicas que ofrece esta prestigiosa institución en el norte del país.
Durante la jornada, se contó con la presencia de estudiantes de diferentes institutos de educación media, tanto públicos como privados, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca la oferta académica, los espacios formativos y las proyecciones profesionales que impulsa la universidad.
El evento fue inaugurado por el Magíster Jaime García, acompañado por jefes de sección académica, docentes y estudiantes del CURSPS, quienes recibieron a los visitantes con entusiasmo y guiaron los recorridos informativos.
Los jóvenes participaron en actividades interactivas y charlas vocacionales, donde pudieron aclarar dudas, escuchar experiencias de universitarios y explorar las distintas áreas de formación docente que ofrece la UPNFM.