Realizan Feria Pedagógica para promover oferta académica de la UPNFM-SPS

San Pedro Sula, Honduras

El Centro Universitario Regional de San Pedro Sula (CURSPS) de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán llevó a cabo con éxito su Feria Pedagógica 2025, con el propósito de dar a conocer las carreras y oportunidades académicas que ofrece esta prestigiosa institución en el norte del país.

Durante la jornada, se contó con la presencia de estudiantes de diferentes institutos de educación media, tanto públicos como privados, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca la oferta académica, los espacios formativos y las proyecciones profesionales que impulsa la universidad.