  1. Inicio
  2. · Honduras

Admisiones UPNFM: lo que debes saber para inscribirte este 25 de septiembre

Al registrarse, los jóvenes recibirán en su correo electrónico el comprobante de inscripción, documento que servirá para los siguientes pasos del proceso

  • 20 de septiembre de 2025 a las 09:04 -
  • David Zapata
Admisiones UPNFM: lo que debes saber para inscribirte este 25 de septiembre

Sede de la UPNFM en La Ceiba, Atlántida.

Fotografía: UPNFM
Tegucigalpa.

El jueves 25 de septiembre comenzará el proceso de admisión a estudiantes de primer ingreso en el primer académico 2026 en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).

Iniciará con la inscripción de los aspirantes en la página web de la casa de estudios del magisterio; la fecha límite para registrarse es hasta el 13 de noviembre.

Unah lanza modalidad virtual para estudiantes dentro y fuera de Honduras

Al registrarse, los jóvenes recibirán en su correo electrónico el comprobante de inscripción, documento que servirá para los siguientes pasos del proceso.

Pasos

Los que se inscriban y llenen el formulario deberán hacer el pago de 300 lempiras en las agencias bancarias a partir del 25 de septiembre hasta el 17 de noviembre.

Además, deben completar el cuestionario de propósitos generales, el cual tiene el objetivo de conocer algunas variables que permitan elaborar un perfil de los aspirantes.

Se consultan variables de condiciones demográficas, socioeconómicas, académicas, de planes y condiciones de vida y de metas académicas.

Buscan fortalecer enseñanza de francés en San Pedro Sula

El llenado del cuestionario se podrá realizar durante todo el proceso de admisión que culmina con la realización del examen el domingo 7 de septiembre.

Este es un requisito para el proceso de admisión; los jóvenes deben contestarlo personalmente y proporcionar datos correctos y actualizados a la fecha.

Del 24 de noviembre al 7 de diciembre los jóvenes que realizaron los pasos anteriores deben generar su carnet en línea.

Cada año, al menos 2,000 jóvenes buscan ingresar a la casa de estudios del magisterio.

El examen que tiene como objetivo medir los conocimientos generales y la aplicación de una prueba vocacional permite seleccionar a los mejores prospectos para estudiar la carrera docente en la única universidad de la región especializada para tal fin.

Las pruebas de admisión se aplicarán a nivel nacional el 7 de diciembre.

La oferta académica de la UPNFM para e 2026 incluye más de 20 licenciaturas distribuidas a nivel nacional y en diferentes modalidades.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
David Zapata

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias