Admisiones UPNFM: lo que debes saber para inscribirte este 25 de septiembre

El jueves 25 de septiembre comenzará el proceso de admisión a estudiantes de primer ingreso en el primer académico 2026 en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM). Iniciará con la inscripción de los aspirantes en la página web de la casa de estudios del magisterio; la fecha límite para registrarse es hasta el 13 de noviembre.

Al registrarse, los jóvenes recibirán en su correo electrónico el comprobante de inscripción, documento que servirá para los siguientes pasos del proceso.

Pasos

Los que se inscriban y llenen el formulario deberán hacer el pago de 300 lempiras en las agencias bancarias a partir del 25 de septiembre hasta el 17 de noviembre. Además, deben completar el cuestionario de propósitos generales, el cual tiene el objetivo de conocer algunas variables que permitan elaborar un perfil de los aspirantes. Se consultan variables de condiciones demográficas, socioeconómicas, académicas, de planes y condiciones de vida y de metas académicas.