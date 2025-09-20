Admisiones UPNFM: lo que debes saber para inscribirte este 25 de septiembre

El jueves 25 de septiembre comenzará el proceso de admisión a estudiantes de primer ingreso en el primer académico 2026 en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).
Iniciará con la inscripción de los aspirantes en la página web de la casa de estudios del magisterio; la fecha límite para registrarse es hasta el 13 de noviembre.
Al registrarse, los jóvenes recibirán en su correo electrónico el comprobante de inscripción, documento que servirá para los siguientes pasos del proceso.
Pasos
Los que se inscriban y llenen el formulario deberán hacer el pago de 300 lempiras en las agencias bancarias a partir del 25 de septiembre hasta el 17 de noviembre.
Además, deben completar el cuestionario de propósitos generales, el cual tiene el objetivo de conocer algunas variables que permitan elaborar un perfil de los aspirantes.
Se consultan variables de condiciones demográficas, socioeconómicas, académicas, de planes y condiciones de vida y de metas académicas.
El llenado del cuestionario se podrá realizar durante todo el proceso de admisión que culmina con la realización del examen el domingo 7 de septiembre.
Este es un requisito para el proceso de admisión; los jóvenes deben contestarlo personalmente y proporcionar datos correctos y actualizados a la fecha.
Del 24 de noviembre al 7 de diciembre los jóvenes que realizaron los pasos anteriores deben generar su carnet en línea.
Cada año, al menos 2,000 jóvenes buscan ingresar a la casa de estudios del magisterio.
El examen que tiene como objetivo medir los conocimientos generales y la aplicación de una prueba vocacional permite seleccionar a los mejores prospectos para estudiar la carrera docente en la única universidad de la región especializada para tal fin.
Las pruebas de admisión se aplicarán a nivel nacional el 7 de diciembre.
La oferta académica de la UPNFM para e 2026 incluye más de 20 licenciaturas distribuidas a nivel nacional y en diferentes modalidades.