Nunca es tarde para soñar, don Raimundo se gradúa de la universidad a los 65 años

San Pedro Sula, Honduras.

La emoción, los aplausos y un largo camino de perseverancia acompañaron a don Raimundo Laymans Macklin, quien a sus 65 años no solo recibió un título universitario, sino que también vio cumplido un sueño que había acariciado durante décadas, convertirse oficialmente en Licenciado en Educación Básica I y II Ciclo. El acto de graduación se realizó en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), a través de la Dirección de Formación Permanente, desde donde se reconoció su historia de esfuerzo como un ejemplo que inspira a toda la comunidad educativa del país.

Nacido en el municipio de Villeda Morales, en Gracias a Dios, corazón de La Moskitia, don Raimundo inició su labor docente hace 26 años, motivado por el deseo de contribuir al desarrollo de su comunidad, una de las zonas más remotas de Honduras. Durante este tiempo, ha enseñado en escuelas con recursos limitados, recorriendo ríos y caminos para asegurar que sus estudiantes reciban una buena educación. Su experiencia en las aulas lo convirtió en un referente comunitario, pero sentía que aún tenía una meta pendiente, obtener el título que respaldara académicamente su entrega a la docencia.

“Nunca es tarde para estudiar”

Al recibir su título, entre lágrimas y rodeado de colegas y familiares, compartió un mensaje directo a la juventud hondureña, “el único camino más correcto para los jóvenes es estudiar. Ese es mi consejo para ellos. Dedico este título a mi familia y ahora sí me podré jubilar; ya cumplí mi sueño”, expresó con la voz entrecortada, pero con el orgullo de quien nunca se rindió. Autoridades de la UPNFM se mostraron honradas de entregar este título a un docente que, aseguraron, representa la esencia de la misión institucional, transformar vidas a través de la educación. “Historias como la de don Raimundo nos recuerdan que el aprendizaje no tiene edad y que la educación puede abrir caminos donde antes solo había obstáculos”, resaltaron en su mensaje oficial durante la ceremonia. Compañeros maestros también destacaron su perseverancia como ejemplo para quienes, por diversas circunstancias, han pausado sus estudios y aún esperan una oportunidad para retomarlos.