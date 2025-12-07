UPN aplica test de admisión para I período académico 2026

Tegucigalpa, Honduras.

En esta convocatoria, la UPN ofreció 18 licenciaturas con sus respectivas orientaciones y dos programas técnicos distribuidos en 11 centros universitarios, incluido el campus central. Esta amplia oferta garantiza acceso a educación superior en diversas regiones del país, fortaleciendo el principio institucional de inclusión educativa.

La institución de educación superior busca reafirmar su liderazgo como institución formadora de profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo educativo del país.

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (Upnfm) aplicó el test de admisión para primer ingreso al I período académico 2026 a cerca de 3,500 aspirantes a nivel nacional este domingo.

Según datos proporcionados por la Unidad de Admisión y Monitoreo Académico (Uama), los centros con mayor demanda fueron Tegucigalpa, La Ceiba y San Pedro Sula.

Asimismo, el proceso mostró la diversidad y apertura de la institución al recibir aspirantes desde los 15 años hasta personas de 50 años o más, reflejando el interés de hondureños de distintas edades por integrarse a una universidad.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“La UPN continúa consolidándose como referente nacional en formación docente y disciplinas afines, gracias al compromiso de garantizar procesos transparentes, pertinentes y de alta calidad. Nuestro objetivo es brindar oportunidades a quienes aspiran a contribuir al desarrollo del país mediante la educación”, dijo la Rectora Lexy Medina.

Según la académica, cada proceso de admisión reafirma la confianza que la sociedad deposita en la UPN, por lo que confirmó que seguirán trabajando para fortalecer la oferta académica, adaptándola a las necesidades actuales y futuras del sistema educativo hondureño.

Los resultados del proceso estarán disponibles el próximo 16 de enero del 2026 en la página de https://web.upnfm.edu.hn/admision/. La universidad invitó a los aspirantes a mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación.