UPN aplica test de admisión para I período académico 2026

Estudiantes interesados se presentaron a las evaluaciones para asegurar su ingreso al primer período académico del próximo año

UPN aplica test de admisión para I período académico 2026

Candidatos a ingresar a la Universidad Pedagógica haciendo fila desde temprano para realizar el proceso de admisión.

Tegucigalpa, Honduras.

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (Upnfm) aplicó el test de admisión para primer ingreso al I período académico 2026 a cerca de 3,500 aspirantes a nivel nacional este domingo.

La institución de educación superior busca reafirmar su liderazgo como institución formadora de profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo educativo del país.

En esta convocatoria, la UPN ofreció 18 licenciaturas con sus respectivas orientaciones y dos programas técnicos distribuidos en 11 centros universitarios, incluido el campus central. Esta amplia oferta garantiza acceso a educación superior en diversas regiones del país, fortaleciendo el principio institucional de inclusión educativa.

Miles de jóvenes y adultos llegaron a las instalaciones educativas de la universidad en la capital.

Según datos proporcionados por la Unidad de Admisión y Monitoreo Académico (Uama), los centros con mayor demanda fueron Tegucigalpa, La Ceiba y San Pedro Sula.

Asimismo, el proceso mostró la diversidad y apertura de la institución al recibir aspirantes desde los 15 años hasta personas de 50 años o más, reflejando el interés de hondureños de distintas edades por integrarse a una universidad.

“La UPN continúa consolidándose como referente nacional en formación docente y disciplinas afines, gracias al compromiso de garantizar procesos transparentes, pertinentes y de alta calidad. Nuestro objetivo es brindar oportunidades a quienes aspiran a contribuir al desarrollo del país mediante la educación”, dijo la Rectora Lexy Medina.

Según la académica, cada proceso de admisión reafirma la confianza que la sociedad deposita en la UPN, por lo que confirmó que seguirán trabajando para fortalecer la oferta académica, adaptándola a las necesidades actuales y futuras del sistema educativo hondureño.

Los resultados del proceso estarán disponibles el próximo 16 de enero del 2026 en la página de https://web.upnfm.edu.hn/admision/. La universidad invitó a los aspirantes a mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

