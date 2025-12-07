Zonas donde habrá lluvias este domingo 7 de diciembre en Honduras

SAN PEDRO SULA

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones del clima que predominarán este domingo 7 de diciembre de 2025 en las diferentes regiones de Honduras.

La entidad de previsión indicó que el clima durante esta jornada estará marcado por la presencia de una vaguada en superficie y el transporte de humedad proveniente del mar Caribe hacia el territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico, estos fenómenos estarán generando lluvias y chubascos débiles y dispersos en las regiones del suroccidente, sur, oriente, así como en sectores del centro y norte del país.