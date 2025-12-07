  1. Inicio
Zonas donde habrá lluvias este domingo 7 de diciembre en Honduras

Copeco pronosticó que una vaguada y el transporte de humedad generarán estas condiciones lluviosas en horas de la tarde y noche de este domingo.

Al menos cinco regiones serán las afectadas por las lluvias que se registrarán este domingo 7 de diciembre en Honduras.

Fotografía: LA PRENSA
SAN PEDRO SULA

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones del clima que predominarán este domingo 7 de diciembre de 2025 en las diferentes regiones de Honduras.

La entidad de previsión indicó que el clima durante esta jornada estará marcado por la presencia de una vaguada en superficie y el transporte de humedad proveniente del mar Caribe hacia el territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico, estos fenómenos estarán generando lluvias y chubascos débiles y dispersos en las regiones del suroccidente, sur, oriente, así como en sectores del centro y norte del país.

Copeco también advirtió que podrían presentarse tormentas eléctricas aisladas en zonas del suroccidente y oriente, por lo que recomendó a la población tomar precauciones, especialmente en áreas vulnerables.

Las precipitaciones afectarán, principalmente, en horas de la tarde y noche. En horas de la mañana y mediodía, habrá temperaturas que oscilarán entre los 25 y 35 grados Celsius.

El occidente, suroccidente y suroriente serán las zonas con el clima más fresco, mientras que la región sur, que comprende los departamentos de Choluteca y Valle, registrará las temperaturas más elevadas.

