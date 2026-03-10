Mauricio Nanni, exportero uruguayo del Marathón, fallece a los 46 años

Montevideo

El exportero uruguayo Mauricio Nanni, quien durante su etapa como futbolista defendió —entre otros equipos— al Racing de Santander y al hondureño Marathón, falleció a los 46 años de edad.

“Lamentamos informar el fallecimiento de Mauricio Nanni, quien fuera jugador y gerente deportivo de nuestra institución. A sus familiares, amigos y allegados nuestras más sinceras condolencias”, indicó en un comunicado Montevideo Wanderers, equipo en el que comenzó su carrera y en el que trabajó luego de su retiro.

Medios locales informaron que el exjugador habría muerto por complicaciones relacionadas con el cáncer, aunque hasta el momento esto no ha sido confirmado por sus familiares.