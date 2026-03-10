  1. Inicio
Mauricio Nanni, exportero uruguayo del Marathón, fallece a los 46 años

Con la selección uruguaya, Mauricio Nanni disputó el Mundial sub-20 de 1999, conquistado por España

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 06:18 -
  • Efe y redacción
Fotografía del exportero tomada de las redes de Montevideo Wanderers Fútbol Club.
Montevideo

El exportero uruguayo Mauricio Nanni, quien durante su etapa como futbolista defendió —entre otros equipos— al Racing de Santander y al hondureño Marathón, falleció a los 46 años de edad.

“Lamentamos informar el fallecimiento de Mauricio Nanni, quien fuera jugador y gerente deportivo de nuestra institución. A sus familiares, amigos y allegados nuestras más sinceras condolencias”, indicó en un comunicado Montevideo Wanderers, equipo en el que comenzó su carrera y en el que trabajó luego de su retiro.

Medios locales informaron que el exjugador habría muerto por complicaciones relacionadas con el cáncer, aunque hasta el momento esto no ha sido confirmado por sus familiares.

Nacido en Montevideo en julio de 1979, el exportero jugó en el Racing de Santander en el período 2004-2005. Allí fue compañero de exfutbolistas como Dudu Aouate, Gerardo Torrado, Yossi Benayoun, Javi Guerrero y Javier Arizmendi.

Tras dejar el conjunto cántabro, defendió la portería durante una temporada del Racing de Ferrol, mientras que en Europa también jugó en el griego Niki Volos. En el exterior también vistió la camiseta de Marathón de Honduras y del ecuatoriano Aucas.

En su país, Nanni tuvo dos pasajes por Montevideo Wanderers, dos por Bella Vista y también jugó en Defensor Sporting, en Cerrito y en Villa Española, donde se retiró de la actividad profesional.

Con la selección uruguaya, el exportero disputó el Mundial sub-20 de 1999, conquistado por España, donde compartió plantilla con el exjugador de Villarreal, Atlético de Madrid y Manchester United Diego Forlán.

Redacción web
