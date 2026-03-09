Repechaje al Mundial 2026: cuáles son los partidos que deciden los últimos boletos

Monterrey, México.

El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su fase final y todavía quedan plazas disponibles. Para definir a los últimos clasificados se disputará un repechaje internacional en el que participarán selecciones de distintas confederaciones. Este nuevo formato fue creado por la FIFA para el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, torneo que tendrá 48 selecciones por primera vez en la historia.

La Copa del Mundo empezará el 11 de junio del 2026, con su partido inaugural en el Estadio Azteca, y el nuevo campeón se conocerá el 19 de julio. En total se jugarán 104 partidos, 40 más que en la última edición del torneo de FIFA, este nuevo esquema establece que los finalistas deberán haber jugado 8 partidos. El repechaje intercontinental reunirá a seis equipos provenientes de diferentes confederaciones, que buscarán quedarse con los últimos dos boletos disponibles para el Mundial.

Semifinales del repechaje, 26 de marzo

Bolivia vs Surinam (Estadio BBVA, Monterrey). Nueva Caledonia vs Jamaica (Estadio Akron, Guadalajara).

Finales del repechaje 2026 (31 de marzo):

Final 1: República Democrática del Congo vs. Ganador (Jamaica/Nueva Caledonia). Final 2: Irak vs. Ganador (Bolivia/Surinam). Por otro lado, está el repechaje de la UEFA que disputan 16 conjuntos y que da cuatro lugares, mientras que por otro se encuentra el torneo clasificatorio con combinados de Conmebol, Concacaf (2), AFC, CAF y OFC, que repartirá dos plazas. El repechaje de la UEFA se disputa entre 16 selecciones, los doce segundos lugares de la fase de grupos, además de los cuatro mejores combinados que hayan terminado como líderes de su sector en Nations League 2024/2025.

Cada llave constará de cuatro equipos que jugarán semifinales y una final, todo a partido único. Los cuatro ganadores de cada una de las rutas estarán clasificados a la Copa del Mundo 2026. Los ocho partidos de semifinales del repechaje de la UEFA están programados para el próximo 26 de marzo, mientras que las finales de las cuatro rutas se disputarán el 31 del mismo mes.



¿Cómo quedaron los duelos de repechaje de UEFA?