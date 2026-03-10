  1. Inicio
  2. · Honduras

Condiciones cálidas y lluvias: así estará el clima este martes en Honduras

Copeco advierte que el transporte de humedad desde el Caribe provocará lluvias y chubascos aislados en diferentes zonas del país

Condiciones cálidas y lluvias: así estará el clima este martes en Honduras

Imagen referencial de San Pedro Sula, zona norte de Honduras. La Prensa.
Tegucigalpa

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este martes 10 de marzo, el territorio hondureño experimentará una jornada de contrastes climáticos.

Según el reporte oficial, durante la mayor parte del día el viento proveniente del este generará condiciones cálidas y secas en casi todo el país.

Sin embargo, la Copeco advirtió que para horas de la tarde, el transporte de humedad desde el mar Caribe provocará un cambio en las condiciones, pues se prevén lluvias y chubascos débiles y aislados que afectarán la zona norte, oriente y zonas montañosas del centro del país.

En cuanto al estado del mar, las autoridades detallaron que el oleaje se mantendrá dentro de los parámetros normales, con alturas de 1 a 3 pies tanto en el Litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca. Finalmente, se informó que el país se encuentra bajo la influencia de la fase de Luna Llena.

Como es costumbre, el ente estatal recomienda a la población tomar las medidas preventivas necesarias, especialmente a quienes transitan por las zonas montañosas donde la visibilidad podría verse reducida por las lluvias vespertinas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias