Condiciones cálidas y lluvias: así estará el clima este martes en Honduras

Tegucigalpa

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este martes 10 de marzo, el territorio hondureño experimentará una jornada de contrastes climáticos.

Según el reporte oficial, durante la mayor parte del día el viento proveniente del este generará condiciones cálidas y secas en casi todo el país.

Sin embargo, la Copeco advirtió que para horas de la tarde, el transporte de humedad desde el mar Caribe provocará un cambio en las condiciones, pues se prevén lluvias y chubascos débiles y aislados que afectarán la zona norte, oriente y zonas montañosas del centro del país.

En cuanto al estado del mar, las autoridades detallaron que el oleaje se mantendrá dentro de los parámetros normales, con alturas de 1 a 3 pies tanto en el Litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca. Finalmente, se informó que el país se encuentra bajo la influencia de la fase de Luna Llena.

Como es costumbre, el ente estatal recomienda a la población tomar las medidas preventivas necesarias, especialmente a quienes transitan por las zonas montañosas donde la visibilidad podría verse reducida por las lluvias vespertinas.